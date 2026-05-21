App Store: Apple schützt 2025 stolze 2,2 Milliarden US-Dollar

Ich glaube, diese Pressemitteilung verschickt Apple jedes Jahr im Mai. Auch in diesem Jahr ist es wieder so weit: Aus Cupertino gibt es mal wieder eine Meldung, wie viele potenziell betrügerische Transaktionen im vergangenen Jahr im App Store verhindert wurden.

Nachdem man im Mai 2024 bekanntgegeben hat, dass der App Store in vier Jahren potenziell betrügerische Transaktionen in Höhe von über 7 Milliarden US-Dollar verhindert hat, waren es allein in 2024 über 2 Milliarden US-Dollar. Nun gibt es neue Zahlen für das vergangene Jahr – und hier sollen potenziell betrügerische Transaktionen in Höhe von über 2,2 Milliarden US-Dollar verhindert worden sein. Die Gesamtsumme der letzten sechs Jahre soll mehr als 11,2 Milliarden US-Dollar betragen.

Aber worum geht es überhaupt?

Was genau verhindert Apple da eigentlich? Zunächst einmal geht es darum, was überhaupt angestellt wird. Hierzu schreibt Apple: „Im Laufe der Jahre haben böswillige Akteure ihre Methoden zum Betrug von Nutzern weiterentwickelt und setzen dabei unter anderem Bot-Netzwerke ein, um gefälschte Accounts zu erstellen, Nutzern Spam zu schicken, Charts zu manipulieren oder gefälschte Rezensionen zu generieren.“

Viele Versuche werden dabei von Apple schon im Ansatz gestoppt. 1,1 Milliarden zur Erstellung betrügerischer Kundenaccounts sollen im vergangenen Jahr abgewehrt worden sein. Das sind umgerechnet 350 geblockte Registrierungen pro Sekunde.

Aber auch nach einer erfolgreichen Registrierung hat Apple weiterhin ein wachsames Auge, beispielsweise rund um die Accounts von Entwicklern. 2025 hat Apple 193.000 Entwickleraccounts aufgrund von Betrugsverdacht gekündigt und mehr als 138.000 Registrierungen von Entwicklern abgelehnt.

Zum weiteren Schutz der Nutzer vor schädlicher Software hat Apple im Jahr 2025 zudem 28.000 unzulässige Apps auf Piraten-Webseiten identifiziert und blockiert, darunter Schadsoftware, pornografische Apps, Glücksspiel-Apps sowie raubkopierte Versionen legitimer Apps aus dem App Store.

Weitere Informationen zum Thema, unter anderem rund um Zahlungs- und Kreditkartenbetrug, der Entfernung von Fake-Bewertungen oder dem Review-Prozess von Apps findet ihr im Apple Newsroom.