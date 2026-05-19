Nuki Smart Lock Pro mit Keypad 2: Jetzt 20 Prozent günstiger

Auch wenn ich gerne Smart Locks anderer Anbieter teste, arbeitet an meiner Haustür die Nummer 1: das Nuki Smart Lock. Warum mir das smarte Türschloss so gut gefällt, erkläre ich euch gleich. Erst einmal kommen wir zum aktuellen Angebot, denn bei tink.de könnt ihr jetzt 20 Prozent sparen.

Nuki Smart Lock Pro (5. Gen) + Keypad 2 für 339 Euro statt 428 Euro

Der Internetpreisvergleich liegt jedoch bereits bei 399 Euro

Das erwartet euch beim Nuki Smart Lock der fünften Generation

Spannend ist das Angebot nicht nur für Einsteiger in die Welt der Smart Locks, sondern ebenso für bestehende Nuki-Nutzerinnen und Nutzer, die ein Upgrade erwägen. Wer noch eine ältere Generation verwendet, bekommt mit der fünften Generation zahlreiche Verbesserungen geboten. Besonders auffällig ist dabei natürlich das neue Design, das nicht nur deutlich hochwertiger wirkt, sondern gleichzeitig kompakter ausfällt.

Und auch technisch hat sich einiges verändert – nicht nur beim deutlich schnelleren Motor. Wie bereits beim Vorgänger ist WLAN direkt integriert, wodurch keine zusätzliche Bridge benötigt wird. Darüber hinaus ermöglicht die Thread-Integration eine direkte Verbindung mit dem Matter-Router.

Ebenfalls praktisch ist der integrierte Akku, der je nach Nutzung rund vier bis sechs Monate durchhält. Anschließend wird er einfach über ein magnetisches Kabel geladen, was im Alltag angenehm unkompliziert funktioniert. Tauschen lässt sich der Akku zwar nur direkt über Nuki, allerdings dürfte das frühestens in einigen Jahren relevant werden.

Zusammen mit dem Keypad spielt das Smart Lock seine Stärken aus. Wer den Auto-Unlock bei Annäherung nicht verwenden möchte, kann über das Keypad 2 einen PIN-Code nutzen oder einfach den Finger auflegen. Der Fingerabdrucksensor ist wirklich sehr zuverlässig und schnell, sodass die Tür binnen weniger Sekunden geöffnet ist. Natürlich lassen sich per App zeitlich beschränkte PINs festlegen, um den Zugang für Gäste, Personal und Co. zu ermöglichen.

Ich bleibe dabei: Das Nuki Smart Lock ist und bleibt das bisher beste Produkt auf dem Markt. Da man beim Nuki Pro das Smart Lock lediglich von innen auf den Schlüssel steckt, sind keine Umbauten notwendig.