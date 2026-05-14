Dreame MF10: Flügelloser Ventilator mit exklusivem Gutschein besonders günstig

Neben dem neuen Luftreiniger Dreame FP10 ist ab sofort auch der Dreame MF10 erhältlich, ein flügelloser Ventilator mit modernem Design und smarten Funktionen. Ich konnte mir beide Produkte schon genauer ansehen und habe auch ein YouTube-Video angefertigt. Für den Ventilator kann ich euch einen exklusiven Gutschein anbieten, der nochmals 30 Euro Extra-Rabatt gewährt.

Dreame MF10: 40 Euro Rabatt auf der Produktseite, 30 Euro Rabatt extra mit Gutschein DEDFHMF

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Das kann der Dreame MF10

Optisch finde ich den Dreame MF10 richtig cool. Er ist modern gestaltet und kann seine beiden GyroWings unabhängig voneinander bewegen, um so einen 270-Grad-Raumluftstrom zu erzeugen. Jeder Wing lässt sich um 180 Grad horizontal und 90 Grad vertikal drehen, um die Luft im ganzen Raum zu verteilen. Dank AirBoost-Technologie erzeugt der MF10 zudem einen 16-fachen Luftstrom für eine effiziente Luftzirkulation.

Dabei stehen drei Modi zur Auswahl: Im „Smart-Modus“ erkennt der Ventilator Temperaturschwankungen automatisch und passt die Geschwindigkeit entsprechend an. Der „natürliche Luftstrom“ simuliert eine sanfte Brise, die niemals aufdringlich wirkt. Der „Schlaf-Modus“ arbeitet besonders leise, wobei der Luftstrom weiterhin leicht hörbar bleibt.

Die Steuerung erfolgt auf drei Wegen: Die Einstellungen lassen sich schnell über das Touch-Display vornehmen, über die mitgelieferte Fernbedienung anpassen oder einfach per App steuern. In der Dreame-Home-App könnt ihr außerdem einen Zeitplan anlegen, sodass der Ventilator zu vordefinierten Zeiten an- beziehungsweise ausgeht. Darüber hinaus ist auch die Kompatibilität mit Amazon Alexa und Google Home gegeben. Support für Matter oder Apple Home gibt es leider nicht.

Auch für Hauhalte mit Kindern und Haustieren geeignet

Durch das flügellose Design ist der Dreame MF10 besonders sicher, da es keine Rotoren gibt, an denen man sich verletzen kann. Dadurch eignet sich der Ventilator bestens für Haushalte mit Kindern oder Haustieren.

Der Dreame MF10 geht noch einen Schritt weiter und filtert die Luft grob vor. Dort, wo die Luft angesaugt wird, sitzt ein Primärfilter, der Haare, Staub und grobe Partikel erfasst. Da dieser herausnehmbar und waschbar ist, lassen sich die Verschmutzungen leicht entfernen. Optional will Dreame auch einen HEPA-Filter verkaufen, allerdings habe ich dafür bislang noch keine Verfügbarkeit gesehen.

Wer also für den Sommer aufrüsten möchte, bekommt mit dem Dreame MF10 einen modernen Ventilator mit flexiblen Luftströmen, durchdachtem Design sowie App- und Smart-Home-Anbindung.

Während der Preis bei Amazon bei 259 Euro liegt, gibt es direkt im Dreame-Shop mit unserem exklusiven Gutschein DEDFHMF noch einmal 30 Euro Rabatt extra.