iOS 26.5 schließt mehr als 50 Sicherheitslücken

Das gestern veröffentlichte Update auf iOS 26.5 fällt ziemlich klein aus, da es hierzulande nur zwei echte Neuerungen mitbringt. Doch wie Apple nun bekannt gegeben hat, ist das Update wichtiger als gedacht. Wie erwartet nutzt Apple die Updates, um Sicherheitslücken zu schließen, und laut eigenen Aussagen behebt iOS 26.5 mehr als 50 davon.

In Apples Dokumenten heißt es, dass keine dieser Sicherheitslücken aktiv ausgenutzt wurde. Unter anderem gab es Schlupflöcher im Kernel, Fehler im Zusammenhang mit Shortcuts, Spotlight und Screenshots sowie 10 WebKit-Schwachstellen, die den Zugriff auf sensible Daten ermöglichten oder Abstürze verursachen könnten.

Sicherheitsupdate auch für ältere Apple-Geräte

Doch nicht nur iOS 26.5 enthält die wichtigen Sicherheitsfixes, auch die Updates für ältere Apple-Geräte sind damit ausgestattet. Es lohnt sich also umso mehr, auch auf älteren Geräten die neueste Software zu installieren. Für alle, die iOS 26 nicht mehr installieren können, stehen iOS 18.7.9, iPadOS 18.7.9, iPadOS 17.7.11, iOS 16.7.16, iPadOS 16.7.16, iOS 15.8.8 und iPadOS 15.8.8 zum Download bereit.

Auf dem Mac spricht Apple sogar von fast 70 Sicherheitsupdates, sodass auch hier die Installation dringend empfohlen wird. Wenn das neueste macOS nicht mehr kompatibel ist, bietet Apple Updates auf macOS Sonoma 14.8.7 und macOS Sequoia 15.7.7 an.