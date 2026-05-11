Škoda Elroq und Enyaq: Infotainment-Upgrade mit Apple CarKey-Integration

Škoda hat nun die Vorbestellungen für die überarbeiteten Versionen seiner Elektrofahrzeuge Elroq und Enyaq eröffnet. Die als Modelljahr 2027 bezeichneten Fahrzeuge wurden bereits im Frühjahr angekündigt und unterscheiden sich optisch kaum von ihren Vorgängermodellen. Dennoch verbergen sich unter der Karosserie signifikante technische Verbesserungen, die primär die Schnittstelle zwischen Fahrzeug und Smartphone betreffen sollen.

Ein zentrales Element der Neuauflage ist ein komplett überarbeitetes Infotainment-System, das nun Googles Android Auto integriert. Die Benutzeroberfläche wurde grundlegend erneuert und bietet einen neuen Startbildschirm, eine Rasteransicht sowie verbesserte Such- und Favoritenfunktionen. Zusätzlich verfügt das System über einen eigenen App Store, der neben offiziellen Škoda-Anwendungen auch Software von Drittanbietern wie Spotify oder YouTube sowie Apps für Streaming, Spiele und Wetterdienste bereitstellt.

Die neuen Funktionen sind jedoch nicht für alle Besitzer und Besitzerinnen verfügbar. Škoda stellt klar, dass die Updates nicht rein softwarebasiert auf die Vorgängergenerationen nachgerüstet werden können. Dies liegt daran, dass mit der Einführung der neuen Modellreihe auch entsprechende Hardwarekomponenten im Fahrzeug überarbeitet wurden, was eine Kompatibilität mit älteren Baujahren ausschließt.

Apple CarKey und MagSafe-Ladeflächen halten Einzug

Für Nutzer und Nutzerinnen von Smartphones wird die Bedienung zudem durch die Einführung von Apple CarKey erleichtert. Der digitale Fahrzeugschlüssel kann künftig direkt in der Wallet-App hinterlegt werden, um das Fahrzeug zu öffnen, zu schließen oder zu starten. Diese Funktion unterstützt sowohl iPhones als auch kompatible Android-Geräte und ermöglicht zudem das einfache Teilen des digitalen Schlüssels mit anderen Nutzern und Nutzerinnen über die gleiche Plattform.

Ergänzt wird das Ökosystem durch die Škoda-App (App Store-Link), die nun erweiterte Fahrdaten wie den Energieverbrauch bereitstellt. Eine Synchronisation zwischen App und Fahrzeug sorgt dafür, dass Routenführungen, Favoriten und Zielhistorien abgeglichen werden. Ein besonderes Highlight ist zudem die Möglichkeit, das Fahrzeug per App einzuparken. Für die kabellose Ladung steht eine neue MagSafe-fähige Ablagefläche zur Verfügung, die dank Qi2-Kompatibilität Smartphones magnetisch fixiert und mit bis zu 25 Watt Leistung lädt.

Neben den digitalen Neuerungen wurden auch die Fahrdynamik und Sicherheitssysteme optimiert. Die Modelle erhalten nun eine One-Pedal-Fahrweise sowie überarbeitete Assistenzsysteme, die die Spurhaltung, Temporegelung und allgemeine Sicherheit verbessern. Durch zusätzliche Sensoren sind nun Funktionen wie eine Müdigkeitserkennung und erweiterte Unterstützungssysteme an Kreuzungen möglich, was den Komfort und die Sicherheit im Straßenverkehr erhöhen soll. Weitere Infos gibt es auf der offiziellen Website von Škoda.