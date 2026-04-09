Day One: Tagebuch-App führt neuen „Gold“-Tarif mit KI-Funktionen ein

Die beliebte Tagebuch-App Day One hat ihr Abonnement-Modell um einen Premium-Tarif namens „Gold“ erweitert. Dieser bietet erweiterte KI-Funktionen wie automatische Zusammenfassungen von Einträgen und die neue „Daily Chat“-Funktion. Mit einem Preis von 79,99 Euro pro Jahr richtet sich das Angebot vor allem an Nutzer und Nutzerinnen, die zusätzliche intelligente Features nutzen möchten.

Neben dem neuen Gold-Tarif bleibt die kostenlose Version von Day One für iPhone, iPad und Mac verfügbar. Wer jedoch mehr Flexibilität benötigt, etwa die Möglichkeit, Einträge von mehreren Geräten aus zu erstellen oder mehrere Bilder pro Eintrag hinzuzufügen, könnte Apples eigene Journal-App als bessere Alternative in Betracht ziehen.

Der bisherige Premium-Tarif von Day One, der unbegrenzten Gerätezugriff und Medienprotokollierung umfasste, wurde vom Entwicklerteam jetzt in „Silver“ umbenannt. Dieser kostet weiterhin 59,99 Euro pro Jahr. Der neue Gold-Tarif positioniert sich als „AI & Innovation“-Stufe und bietet neben dem sogenannten Daily Chat auch KI-gestützte Aufforderungen, eine Bildgenerierung, Zusammenfassungen von Einträgen und Titelvorschläge.

Daily Chat: Dialogbasiertes Tagebucherlebnis

Daily Chat ist ein interaktives Feature, das sich auf dem iPhone und iPad nutzen lässt. Es ermöglicht sowohl Texteingaben als auch Sprachaufnahmen und fungiert als eine Art digitaler Gesprächspartner. Die KI unterstützt Nutzer und Nutzerinnen dabei, ihre Gedanken zu strukturieren und durch gezielte Nachfragen tiefer in die Reflexion einzutauchen.

Das System nutzt eine Memory-Funktion, um sich an Details aus früheren Gesprächen zu erinnern: Man kann die Unterhaltungen jederzeit fortsetzen, aktualisieren oder in einen klassischen Tagebucheintrag umwandeln. Dabei bleibt der persönliche Stil inklusive Tonfall und Stimmung erhalten.

Day One betont, dass alle Gespräche durchgehend verschlüsselt und nicht für Trainingszwecke verwendet werden. Man versichert außerdem, dass die Privatsphäre der User oberste Priorität hat. Aktuell werden KI-Funktionen serverseitig verarbeitet, doch das Unternehmen arbeitet an Lösungen für KI-Modelle, die direkt auf dem Gerät laufen. Dies soll die Privatsphäre weiter stärken, ohne die Funktionalität einzuschränken. Die App ist weiterhin im App Store für iPhone, iPad (App Store-Link) und Mac (Mac App Store-Link) erhältlich und kann ab iOS/iPadOS 18.0 bzw. macOS 15.0 auf das jeweilige Gerät geladen werden.