Tractive erweitert Produktpalette: Intelligente Tracker für Hund und Katze vorgestellt

Tractive, das bekannte Unternehmen aus dem Bereich GPS-Tracking für Haustiere, hat zwei neue Smart Tracker vorgestellt, die über reine Standortbestimmung hinausgehen. Die Modelle Dog 6 XL und Cat 6 Mini kombinieren GPS-Ortung mit umfassendem Gesundheitsmonitoring. Zu letzterem gehört unter anderem eine Aktivitäts- und Schlafüberwachung bis hin zur Analyse von Vitalwerten und Verhaltensmustern.

Viele körperliche Veränderungen bei Haustieren bleiben oft unbemerkt, sei es eine erhöhte Herz- oder Atemfrequenz beim Hund oder ein verändertes Schlafverhalten bei der Katze. Die neuen Tracker von Tractive erfassen solche subtile Abweichungen und visualisieren sie in einer App. Die Daten dienen Tierhaltern als Grundlage für eine vorausschauende Gesundheitsvorsorge. „Wir übersetzen komplexe Gesundheits- und Verhaltensdaten in verständliche Hinweise, die im Alltag helfen“, erklärt Michael Hurnaus, CEO und Gründer von Tractive.

Innovation für Katzen: Der Cat 6 Mini

Katzen zeigen gesundheitliche Probleme oft erst spät, da sie sich instinktiv zurückziehen. Der Cat 6 Mini ist der erste GPS- und Gesundheitstracker, der direkt in ein Halsband integriert ist und speziell auf die Bedürfnisse von Katzen zugeschnitten wurde. Er misst Ruhe-Herz- und Atemfrequenz und erkennt selbst subtile Abweichungen, die auf Stress oder gesundheitliche Probleme hindeuten können. Gleichzeitig ermöglicht die präzise Ortung Einblicke in das Revierverhalten der Tiere, das sonst schwer nachvollziehbar ist. Der Akku des Trackers soll laut Herstellerangabe bis zu sieben Tage mit einer Akkuladung reichen und eignet sich für Katzen mit einem Gewicht von 3 bis 8 Kilogramm.

Für Hunde: Der Dog 6 XL mit langer Akkulaufzeit

Hundehalter profitieren vom Dog 6 XL, der besonders für größere und aktive Hunde konzipiert wurde. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu sechs Wochen, was dreimal länger als beim Vorgänger DOG 6 ist, eignet er sich ideal für lange Wanderungen oder Reisen. Der Tracker erkennt zudem verändertes Kratzverhalten, das auf Allergien, Hautirritationen oder Stress hindeuten kann. Ergänzt wird das Angebot durch die Überwachung von Vitalparametern wie Herzfrequenz, Atemfrequenz und Bellverhalten. Ein integrierter Weglaufalarm erhöht die Sicherheit im Alltag.

Die Weiterentwicklung der Tractive-Plattform umfasst auch erweiterte App-Features. Ein neuer Gesundheits-Screen bietet eine übersichtliche Darstellung des Gesundheitszustands, unterstützt durch KI-gestützte Zusammenfassungen und wöchentliche Empfehlungen. Eine erweiterte Zeitachsen-Historie visualisiert die Aktivitäten der Tiere über einen längeren Zeitraum. Die Analysen basieren auf anonymisierten Daten von Millionen Haustieren weltweit, was die Erkennung typischer Verhaltensmuster und Abweichungen ermöglicht.

Verfügbarkeit und Preise

Die neuen Tracker Dog 6 XL für 79 Euro und Cat 6 Mini für 69 Euro sind ab sofort auf der Hersteller-Website sowie bei ausgewählten Handelspartnern erhältlich. Für die Nutzung aller Funktionen ist ein Abo erforderlich, das ab 5 Euro/Monat zu haben ist. Eine besonders robuste Dog 6 XL Adventure Edition wird im Sommer 2026 erwartet. Ein abschließendes YouTube-Video zeigt die beiden Neuheiten im Detail.