Tractive erweitert Produktpalette: Intelligente Tracker für Hund und Katze vorgestellt

Tractive erweitert Produktpalette: Intelligente Tracker für Hund und Katze vorgestellt

Dog 6 XL und Cat 6 Mini für Sicherheit und Gesundheit

MelKommentar schreiben zu Tractive erweitert Produktpalette: Intelligente Tracker für Hund und Katze vorgestellt

Ein Hund sitzt in hohem Gras und trägt einen Tractive Dog 6 XL

Tractive, das bekannte Unternehmen aus dem Bereich GPS-Tracking für Haustiere, hat zwei neue Smart Tracker vorgestellt, die über reine Standortbestimmung hinausgehen. Die Modelle Dog 6 XL und Cat 6 Mini kombinieren GPS-Ortung mit umfassendem Gesundheitsmonitoring. Zu letzterem gehört unter anderem eine Aktivitäts- und Schlafüberwachung bis hin zur Analyse von Vitalwerten und Verhaltensmustern.

Viele körperliche Veränderungen bei Haustieren bleiben oft unbemerkt, sei es eine erhöhte Herz- oder Atemfrequenz beim Hund oder ein verändertes Schlafverhalten bei der Katze. Die neuen Tracker von Tractive erfassen solche subtile Abweichungen und visualisieren sie in einer App. Die Daten dienen Tierhaltern als Grundlage für eine vorausschauende Gesundheitsvorsorge. „Wir übersetzen komplexe Gesundheits- und Verhaltensdaten in verständliche Hinweise, die im Alltag helfen“, erklärt Michael Hurnaus, CEO und Gründer von Tractive.


Innovation für Katzen: Der Cat 6 Mini

Eine Katze trägt einen Tractive Cat 6 Mini, im Hintergrund eine Holzwand und eine Pflanze
Der Tractive Cat 6 Mini eignet sich für Katzen zwischen drei und acht Kilogramm Gewicht.

Katzen zeigen gesundheitliche Probleme oft erst spät, da sie sich instinktiv zurückziehen. Der Cat 6 Mini ist der erste GPS- und Gesundheitstracker, der direkt in ein Halsband integriert ist und speziell auf die Bedürfnisse von Katzen zugeschnitten wurde. Er misst Ruhe-Herz- und Atemfrequenz und erkennt selbst subtile Abweichungen, die auf Stress oder gesundheitliche Probleme hindeuten können. Gleichzeitig ermöglicht die präzise Ortung Einblicke in das Revierverhalten der Tiere, das sonst schwer nachvollziehbar ist. Der Akku des Trackers soll laut Herstellerangabe bis zu sieben Tage mit einer Akkuladung reichen und eignet sich für Katzen mit einem Gewicht von 3 bis 8 Kilogramm.

Für Hunde: Der Dog 6 XL mit langer Akkulaufzeit

Tractive Dog 6 und Dog 6 XL an vier Hunden
Der Tractive Dog 6 XL eignet sich für größere Hunde.

Hundehalter profitieren vom Dog 6 XL, der besonders für größere und aktive Hunde konzipiert wurde. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu sechs Wochen, was dreimal länger als beim Vorgänger DOG 6 ist, eignet er sich ideal für lange Wanderungen oder Reisen. Der Tracker erkennt zudem verändertes Kratzverhalten, das auf Allergien, Hautirritationen oder Stress hindeuten kann. Ergänzt wird das Angebot durch die Überwachung von Vitalparametern wie Herzfrequenz, Atemfrequenz und Bellverhalten. Ein integrierter Weglaufalarm erhöht die Sicherheit im Alltag.

Die Weiterentwicklung der Tractive-Plattform umfasst auch erweiterte App-Features. Ein neuer Gesundheits-Screen bietet eine übersichtliche Darstellung des Gesundheitszustands, unterstützt durch KI-gestützte Zusammenfassungen und wöchentliche Empfehlungen. Eine erweiterte Zeitachsen-Historie visualisiert die Aktivitäten der Tiere über einen längeren Zeitraum. Die Analysen basieren auf anonymisierten Daten von Millionen Haustieren weltweit, was die Erkennung typischer Verhaltensmuster und Abweichungen ermöglicht.

Verfügbarkeit und Preise

Tractive Cat 6 Mini mit Ladekabel
Im Lieferumfang des Tractive Cat 6 Mini ist auch ein Ladekabel enthalten.

Die neuen Tracker Dog 6 XL für 79 Euro und Cat 6 Mini für 69 Euro sind ab sofort auf der Hersteller-Website sowie bei ausgewählten Handelspartnern erhältlich. Für die Nutzung aller Funktionen ist ein Abo erforderlich, das ab 5 Euro/Monat zu haben ist. Eine besonders robuste Dog 6 XL Adventure Edition wird im Sommer 2026 erwartet. Ein abschließendes YouTube-Video zeigt die beiden Neuheiten im Detail.

Anzeige

Mel
Mel
Ich bin seit 2011 Teil des appgefahren-Redaktionsteams und war schon immer an Innovationen im Tech-Bereich und Gadgets interessiert. Wann immer es praktisches Outdoor-Zubehör oder interessante Foto-Apps gibt, bin ich Feuer und Flamme, denn auch in meiner Freizeit bin ich gerne mit dem Rad oder der iPhone-Kamera unterwegs. Seit einiger Zeit nutze ich aktiv das Fediverse und berichte über neue Apps, Dienste und Entwicklungen.

Weiteres neues Zubehör

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Copyright © 2026 appgefahren.de