iOS 27: Siri bekommt komplett neues Dark-Design

Der große Neustart von Siri steht bevor: Die Sprachassistentin soll nicht nur deutlich intelligenter werden, sondern auch ein komplett neues Design erhalten. Laut einem Bericht von Bloomberg-Reporter Mark Gurman liefern sogar die aktuellen WWDC-Grafiken bereits erste Hinweise auf die neue Optik.

Demnach orientiert sich Apple bei Siri künftig an einem deutlich dunkleren Farbschema. Die auf der WWDC-Webseite verwendeten Farben, darunter Schwarz, Dunkelblau, Violett, Orange und sanfte Pinktöne, sollen direkt in die neuen Siri-Animationen und Eingabefelder einfließen. Im Vergleich zur heutigen Siri-Darstellung wirken die Farben weniger grell und insgesamt deutlich moderner.

Neue Siri-App und Dynamic-Island-Integration

Apple entwickelt außerdem eine eigenständige Siri-App, die sich stärker an modernen KI-Chatbots orientieren soll. Das Interface erinnert laut den Informationen an klassische Chat-Anwendungen, kombiniert allerdings Elemente der Nachrichten-App mit einer KI-ähnlichen Unterhaltung.

Auch die Apple Dynamic Island wird künftig eine größere Rolle spielen. Aktiviert man Siri, erscheint dort eine pillenförmige Animation inklusive leuchtendem Hinweis, während die KI eine Anfrage verarbeitet. Antworten werden anschließend in einem halbtransparenten Fenster dargestellt. Wer das Panel nach unten zieht, startet direkt eine fortlaufende Konversation mit Siri.

Zusätzlich arbeitet Apple an einer systemweiten Suchoberfläche. Durch eine Wischgeste vom oberen Displayrand soll sich ein „Suchen oder Fragen“-Fenster öffnen lassen, über das Nutzer und Nutzerinnen Fragen eintippen oder direkt per Sprache stellen können.

Apple setzt auf Googles Gemini-KI

Im Hintergrund plant Apple laut Bericht einen grundlegenden technologischen Umbau. Die bisherigen eigenen KI-Modelle sollen intern nicht die gewünschten Ergebnisse geliefert haben. Deshalb setzt Apple auf die Gemini-Modelle von Google, die künftig als Basis für Siri dienen könnten.

Dadurch dürfte Siri deutlich leistungsfähiger werden und viele Funktionen erhalten, die bislang vor allem bei Googles KI-Systemen verfügbar waren. Ziel scheint es zu sein, Siri von einer klassischen Sprachsteuerung zu einer echten KI-Assistentin weiterzuentwickeln.

Verifizierte Infos und Details folgen dann offiziell zur WWDC am 8. Juni.