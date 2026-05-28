Anker Solix: So könnt ihr den KI-Assistenten deaktivieren

Die Verwaltung der Anker Solix Solarbank Serie und einiger anderer Produkte des Herstellers läuft bekanntlich über die Anker-App. Auf dem iPhone hat uns der Hersteller nun mit einem neuen Extra beglückt, dem KI-Assistenten Anka AI. Diese neue Funktion nistet sich gut sichtbar auf der Startseite der Anker-App ein.

Den KI-Energieassistent könnt ihr aber zum Glück deaktivieren und damit auch den bunten Halbkreis wieder von der Startseite der App verbannen. Dazu öffnet ihr einfach den Reiter „Profil“ in der Anker-App und tippt dort auf den Listenpunkt „Einstellungen“. Dort findet ihr ganz unten den Eintrag „Anka AI“ und könnt den mit Version 3.20.0 automatisch aktivierten Schalter einfach wieder deaktivieren. Dann ist auch der Halbkreis wieder verschwunden.

Aber was kann Anka AI eigentlich?

„Wir präsentieren Anka, Ihren KI-gestützten Energieassistenten. Überprüfen Sie jederzeit Ihre Energiedaten, erhalten Sie Effizienzanalysen und personalisierte Nutzungsempfehlungen – alles durch natürliche Konversation. Derzeit verfügbar für unterstützte Solarbank-Modelle, mit baldiger Erweiterung auf weitere Modelle“, heißt es in der Update-Beschreibung von Anker.

Anka AI ist ein Chatbot, den ihr mit allen möglichen Fragen löchern könnt. Ich habe beispielsweise wissen wollen, ob sich das Upgrade auf die Solarbank 4 Pro für mich lohnt. Die überraschend ehrliche Antwort: Der Mehrnutzen wäre für mich im Verhältnis zur Investition eher überschaubar. Das Upgrade würde sich wohl erst nach mehr als 10 Jahren lohnen.

Auch zur Datenanalyse kann Anka AI eingesetzt werden. Ihr könnt den Assistenten beispielsweise fragen, wie viel Strom ihr im vergangenen Monat gespart habt. Die Antwort kommt wenige Sekunden später in einer hübsch aufbereiteten Form – das ist schon ein praktisches Extra.

Solarbank 4 Pro wird für Anka AI optimiert

Anker Solix wird auch in Zukunft auf Anka AI setzen. Die Solarbank 4 Pro ist dafür ein gutes Beispiel. Der Hersteller lässt uns dazu wissen: „Die Solarbank 4 Pro läuft auf dem Betriebssystem Anker PowerOS und verfügt über den KI-Sprachassistenten Anka für eine einfache Steuerung und intelligente Energieplanung. Das System optimiert das Laden und Entladen autonom auf Basis von Echtzeit-Wetterdaten, während sich das KI-basierte Energie-Management System (EMS) mit Daten von der Strompreisbörse von über 870 Stromanbietern synchronisiert, um von dynamischen Tarifen zu profitieren.“