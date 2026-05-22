Anker Day: Das sind alle Neuheiten von Anker, Soundcore und Eufy

Im Rahmen des „Anker Day“ hat das Unternehmen in New York eine Reihe neuer Produkte angekündigt. Neben einer globale Partnerschaft mit dem Festival Tomorrowland, stehen natürlich auch die Marken Soundcore und Eufy im Mittelpunkt. Folgend findet ihr alle neuen Produktankündigungen.

Soundcore Liberty 5 Pro & Soundcore Liberty 5 Pro Max

Mit den neuen Soundcore Liberty 5 Pro und Soundcore Liberty 5 Pro Max hebt Anker seine Audio-Marke Soundcore auf ein neues Level. Im Mittelpunkt steht dabei nicht nur guter Klang, sondern vor allem künstliche Intelligenz direkt im Gerät. Beide Modelle setzen erstmals auf den neuen Anker Thus KI-Chip, der laut Hersteller bis zu 150-mal mehr KI-Rechenleistung als die vorherige Soundcore-Generation liefern soll.

Die beiden In-Ears arbeiten mit 9,2-Millimeter-Treibern, unterstützen Dolby Atmos und sollen einen besonders natürlichen Hi-Fi-Sound bieten. Gleichzeitig ermöglichen acht Mikrofone sowie ein KI-System, das Stimmen gezielt von Umgebungsgeräuschen getrennt werden.

Besonders spannend: Die adaptive Geräuschunterdrückung passt sich automatisch an die Umgebung an. Pro Sekunde führt das System laut Soundcore bis zu 384.000 Berechnungen durch, um den passenden Antischall zu erzeugen. Zusätzlich analysieren zehn Sensoren und ein neuronales KI-Modell die Stimme der Nutzer besonders präzise – egal ob im Großraumbüro, am Flughafen oder mitten in der Stadt.

Mit HearID 5.0 erstellen die Kopfhörer ein individuelles Hörprofil, das automatisch auf die Wiedergabe angewendet wird. Wer möchte, kann den Sound zusätzlich über die umfangreiche App anpassen. Darüber hinaus reagieren die In-Ears auf 20 Sprachbefehle, die nahezu verzögerungsfrei ausgeführt werden sollen.

Die Liberty 5 Pro sind ab sofort für 179,99 Euro erhältlich und erscheinen in Mitternacht, Titanblau, Titanrosa sowie Wolkenweiß.

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Liberty 5 Pro Max gehen noch einen Schritt weiter

Noch futuristischer wirken allerdings die neuen Soundcore Liberty 5 Pro Max. Die In-Ears kommen mit einem 1,78 Zoll großen AMOLED-Touchscreen direkt im Ladecase. Darüber lassen sich ANC, Gerätewechsel oder sogar individuelle Hintergrundbilder direkt steuern – ganz ohne Smartphone.

Der eigentliche Clou steckt jedoch in der KI-Aufnahmefunktion. Per Doppeltipp auf das Case starten die Kopfhörer Audioaufnahmen, die lokal verarbeitet werden. Über die App lassen sich anschließend Transkripte, Zusammenfassungen und Sprechererkennung abrufen. Das Ladecase speichert dabei bis zu zwölf Stunden Audiomaterial und richtet sich damit vor allem an Nutzer, die Meetings, Vorlesungen oder Gespräche unkompliziert dokumentieren möchten.

Die Liberty 5 Pro Max kosten 249,99 Euro und sind in Mitternacht sowie Champagne verfügbar.

soundcore Anker Liberty 5 Pro Max Noise-Cancelling Kopfhörer, In-Ear-Kopfhörer... 150x Kl-Rechenleistung: Der weltweit erste KI-Audiochip mit neuronalem Compute-in-Memory für kabellose Bluetooth-Kopfhörer. ANKER Thus vereint...

Sofortige Stille: 100% effektiveres Noise Cancelling als unser vorheriges Flaggschiff-Produkt. Mit 8 Sensoren und dem Thus KI-Chip, der über...

Neue Ladegeräte, Roboter und Smart-Home-Produkte

Neben den Kopfhörern zeigte Anker außerdem zahlreiche weitere Neuheiten. So lädt die neue Anker Prime Wireless Charging Station Smartphones kabellos mit bis zu 25 Watt nach Qi 2.2-Standard und versorgt gleichzeitig Smartwatch sowie Kopfhörer. Dank AirCool-Technologie soll die Temperatur beim Laden unter 37 Grad Celsius bleiben. Preis: 139,99 Euro.

Angebot Anker Prime 3-in-1 Ladestation, AirCool kabelloses Ladegerät, 25W... 25W ultra-schnelles MagSafe Laden: Liefert bis zu 25W magnetisches kabelloses Laden mit Qi2.2-Technologie. Lädt dein iPhone 17 Pro in nur 26 Minuten...

Kompakte kabellose Desktop-Ladestation: Das handflächengroße Design (9,5 × 6,0 × 3,1cm) spart wertvollen Platz auf dem Schreibtisch und wiegt nur...

Im Smart-Home-Bereich startet außerdem der eufy HydroJet S2. Der neue Saug- und Wischroboter kombiniert 30.000 Pascal Saugleistung mit einer selbstreinigenden Wischrolle und einer 12-in-1-Reinigungsstation. Preislich liegt das Modell bei 1.499 Euro.

eufy Saug‑ & Wischroboter HydroJet S2, 30kPa AeroTurbo™ 2.0‑Saugkraft... 30.000Pa AeroTurbo 2.0 Saugleistung Multi-Zyklon-Technologie hält den Filter 365 Tage sauber. Mit 100AW/30.000Pa bietet der S2 klassische...

Intelligente Teppicherkennung Der S2 passt sich automatisch verschiedenen Teppicharten an, hebt sein Gehäuse bei Böden bis 5cm und schützt durch...

Für den Garten bringt eufy zudem den eufy C15 an den Start. Der Mähroboter kommt ohne Begrenzungsdraht oder RTK-Antenne aus und nutzt eine automatische Kartierung per TrueVision-Technologie. Geeignet ist das Modell für Flächen bis 500 Quadratmeter. Der Einführungspreis inklusive Garage liegt bei 899 Euro.

Abgerundet wird das neue Portfolio durch smarte Familienprodukte wie die eufy Milchpumpe S2 Pro, die mit beheizter Massagefunktion arbeitet, sowie die eufy Babyflaschen-Spülmaschine S1 Pro mit Dampfsterilisation und integriertem Wasserenthärter. Ebenfalls neu: die Eufy Video Doorbell S4 mit Dual-Kamera-System, 3K-Auflösung und lokaler Speicherung ohne Zusatzkosten.

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