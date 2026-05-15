Cubenest Charger 25W

Cubenest-Ladegerät in Orange: Lädt iPhone, AirPods und Watch besonders schnell

Für den Desktop gemacht

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Cubenest Charger 25W

Ladegeräte aus dem Hause Cubenest haben wir schon mehrfach vorgestellt. Nun folgt die nächste Neuerscheinung: ein kabelloses Ladegerät für den Schreibtisch, das iPhone, AirPods und Apple Watch gleichzeitig auflädt. Da die Station auf die neuesten Technologien setzt, erfolgt die Aufladung besonders schnell.

Ich habe die Variante in Orange vorliegen, die perfekt zum iPhone 17 Pro passt. Optional steht aber auch eine klassische Version in Grau zum Kauf bereit. Optisch wirkt die Station zeitlos, wobei das Orange natürlich besonders auffällt. Die Verarbeitung ist sehr hochwertig, da viel Aluminium zum Einsatz kommt.


Da es sich um ein Desktop-Ladegerät handelt, lässt es sich nicht zusammenklappen und ist daher für unterwegs eher ungeeignet. Einem Einsatz im Schlafzimmer oder auf einem Sideboard steht allerdings nichts im Weg.

Schnellladen für alle Geräte

Cubenest Charger lädt iPhone auf
3 Geräte gleichzeitig aufladen.

Mit Qi2 und 25 Watt integriert das Cubenest-Ladegerät die aktuell neueste Technologie und kann ein iPhone in rund 25 Minuten von 0 auf 50 Prozent aufladen. Sowohl die AirPods als auch die Apple Watch werden jeweils mit 5 Watt geladen, wobei die Ladefläche für die Uhr ebenfalls Schnellladen unterstützt.

Cubenest Charger 25W
Das Ladepad für die Apple Watch.

Während ein hochwertiges USB-C-Kabel im Lieferumfang enthalten ist, muss ein passendes Netzteil separat bereitgestellt werden. Voraussetzung ist ein Netzteil mit mindestens 35 Watt Leistung.

Cubenest Charger 25W
Querformat ist auch kein Problem, da MagSafe zum Einsatz kommt.

Mein Fazit: Das Cubenest-Ladegerät ist modern, optisch ansprechend und technisch auf dem neuesten Stand. Das lässt sich der Hersteller allerdings auch bezahlen, denn der Preis liegt bei 65,99 Euro. Wer sich für den Versand mit GLS entscheidet und das Paket selbst im Shop abholt, spart sich die Versandkosten komplett. Um den Preis zusätzlich etwas zu senken, könnt ihr den Gutschein APPGEFAHREN10 verwenden und so nur 59,39 Euro statt 65,99 Euro bezahlen.

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Freddy
Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

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