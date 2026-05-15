Ladegeräte aus dem Hause Cubenest haben wir schon mehrfach vorgestellt. Nun folgt die nächste Neuerscheinung: ein kabelloses Ladegerät für den Schreibtisch, das iPhone, AirPods und Apple Watch gleichzeitig auflädt. Da die Station auf die neuesten Technologien setzt, erfolgt die Aufladung besonders schnell.

Ich habe die Variante in Orange vorliegen, die perfekt zum iPhone 17 Pro passt. Optional steht aber auch eine klassische Version in Grau zum Kauf bereit. Optisch wirkt die Station zeitlos, wobei das Orange natürlich besonders auffällt. Die Verarbeitung ist sehr hochwertig, da viel Aluminium zum Einsatz kommt.

Da es sich um ein Desktop-Ladegerät handelt, lässt es sich nicht zusammenklappen und ist daher für unterwegs eher ungeeignet. Einem Einsatz im Schlafzimmer oder auf einem Sideboard steht allerdings nichts im Weg.

Schnellladen für alle Geräte

Mit Qi2 und 25 Watt integriert das Cubenest-Ladegerät die aktuell neueste Technologie und kann ein iPhone in rund 25 Minuten von 0 auf 50 Prozent aufladen. Sowohl die AirPods als auch die Apple Watch werden jeweils mit 5 Watt geladen, wobei die Ladefläche für die Uhr ebenfalls Schnellladen unterstützt.

Während ein hochwertiges USB-C-Kabel im Lieferumfang enthalten ist, muss ein passendes Netzteil separat bereitgestellt werden. Voraussetzung ist ein Netzteil mit mindestens 35 Watt Leistung.

Mein Fazit: Das Cubenest-Ladegerät ist modern, optisch ansprechend und technisch auf dem neuesten Stand. Das lässt sich der Hersteller allerdings auch bezahlen, denn der Preis liegt bei 65,99 Euro. Wer sich für den Versand mit GLS entscheidet und das Paket selbst im Shop abholt, spart sich die Versandkosten komplett. Um den Preis zusätzlich etwas zu senken, könnt ihr den Gutschein APPGEFAHREN10 verwenden und so nur 59,39 Euro statt 65,99 Euro bezahlen.