Spigen Ultra Hybrid One-Serie: Futuristische Cases für iPhone und AirPods

Viele von euch werden sich sicherlich an die tollen MacBook- und iPhone-Wallpaper von BasicAppleGuy erinnern, die je nach Modell das Innenleben des Geräts zeigen. Hier gibt es beispielsweise die aktuellsten Hintergrundbilder für das iPhone 17 Pro. Einen ganz ähnlichen Ansatz verfolgt auch die Ultra Hybrid One-Reihe vom Zubehör-Hersteller Spigen, der futuristisch anmutende, semi-transparente Cases für das iPhone und die AirPods Pro 3 anbietet.

Ich hatte in den letzten Wochen die Gelegenheit, mir zwei der Produkte aus der Ultra Hybrid One-Serie genauer ansehen zu können, und will daher meine ersten Erfahrungen und Schlüsse mit euch teilen. Aktuell verwende ich die AirPods Pro 3 und ein iPhone 15 Pro, die Case-Serie ist aber auch für die neueren iPhone-Modelle wie der 16er- und 17er-Generation erhältlich. Spigen hat mir die Ultra Hybrid Neo One-Version für meine AirPods Pro 3 sowie die Ultra Hybrid Zero One Natural Titanium-Farbvariante für mein iPhone 15 Pro zur Verfügung gestellt.

Spigen Ultra Hybrid Neo One für die AirPods Pro 3

Den Anfang macht das semi-transparente Case für die AirPods Pro 3, das mir in der Variante Neo One zugeschickt wurde. Spigen verzichtete beim Versand der beiden Testexemplare auf eine offizielle Verpackung, sondern sendete lediglich beide Produkte in einer Plastiktüte zu mir. Die Handelsverpackung konnte ich damit leider nicht ablichten.

Das Spigen Ultra Hybrid Neo One-Case für die AirPods Pro 3 wird aus einer stabilen, steifen Mischung aus PC- und TPU-Material gefertigt und soll so nicht nur die AirPods vor Kratzern und Stürzen schützen, sondern auch besonders langlebig sein. Gleiches gilt für den Aufdruck über DDP, der die internen Komponenten der AirPods Pro 3 hervorhebt. Und die Aufdrucke machen wirklich etwas her: Auf der Vorder- und Rückseite des Cases sind sie sowohl auf der Innen-, als auch auf der Außenseite angebracht und sorgen so für ein hochwertiges Relief.

Mein Exemplar setzt trotz des rund 2 Millimeter dicken Kunststoff-Materials auf sehr präzise Ausschnitte für den USB-C-Anschluss, das Mikrofon und die Öse für ein optionales Lanyard. Besonders toll gelungen ist die Darstellung der Status-LED, die sich mittig in einem dunklen, kreisförmigen Aufdruck befindet. Was ich sonst auch noch nicht bei AirPods Pro-Cases gesehen habe, sind kleine Scharniere, die die Ober- und Unterseite des Cases zusammenhalten. Sie können aber auch bei der Installation leicht voneinander getrennt werden, wenn es notwendig ist.

Mitgelieferter Karabiner trägt dick auf

A propos Installation: Aufgrund der Steifigkeit und Passgenauigkeit des Cases sollte man tunlichst darauf achten, die AirPods Pro 3 möglichst gerade nach unten in das Case einzusetzen. Ich habe beim ersten Versuch den Fehler gemacht, das Ladecase etwas zu schräg in das Case einzudrücken, so dass es sich verkantete und ich in mühevoller Arbeit beides voneinander trennen musste, um es erneut zu versuchen. Sind die AirPods Pro 3 aber erst einmal richtig eingesetzt worden, sitzt das Spigen Ultra Hybrid Neo One perfekt und ohne Wackler.

Im Lieferumfang enthalten ist auch ein silberfarbener, vergleichsweise massiver Karabiner aus Metall, der sich an der seitlichen Öse des Cases anbringen lässt. Ich persönlich würde meine AirPods Pro 3 nicht für die Öffentlichkeit sichtbar an der Außenseite eines Rucksacks oder einer Tasche befestigen, daher hätte ich mich über eine etwas dezentere Öse gefreut. Denn auch ohne Karabiner steht die Befestigungsmöglichkeit für diesen seitlich um knapp einen Zentimeter ab.

Dies ist aber die einzige Kritik, die ich für dieses ansonsten robust und sehr hochwertig gestaltete AirPods-Case zu vermelden habe. Das Spigen Ultra Hybrid Neo One für die AirPods Pro 3 kann aktuell in den drei Farbvarianten NeoOne, ZeroOne und ZeroOne Weiß zum Preis von jeweils 36,99 Euro bei Amazon bestellt werden.

Spigen Ultra Hybrid MagFit Hülle Case Kompatibel mit AirPods Pro 3. Generation... Hochwertiger und langlebiger Druck über DDP hebt die internen Komponenten der AirPods Pro 3 hervor

Hergestellt aus einer hochwertigen Mischung aus PC und TPU für lange Haltbarkeit

Spigen Ultra Hybrid Zero One Natural Titanium für das iPhone

Wer neben den AirPods Pro 3 auch das eigene iPhone mit einem gleichen Look ausstatten will, kann sich die Ultra Hybrid One-Kollektion von Spigen für Apples Smartphones genauer ansehen. Mir wurde das Spigen Ultra Hybrid Zero One Natural Titanium für das iPhone 15 Pro zur Verfügung gestellt, das ebenfalls auf ein transparentes Design aus PC und TPU setzt und auf der Rückseite das „Innenleben“ des iPhones präsentiert.

Die Spigen Ultra Hybrid One-Hüllen werden nach den Zubehör-Designrichtlinien von MagSafe entwickelt und nutzen N52H-Magnete, um eine perfekte Kompatibilität mit MagSafe-Produkten zu gewährleisten. Durch diese Technologie sollen mögliche Schäden durch magnetische Kräfte minimiert werden, und das bei einer zusätzlichen Dicke von nur 0,07 cm, die zum iPhone addiert wird. Bei meinen Tests mit dem Backcase und meiner Anker 3-in-1-Ladestation auf dem Schreibtisch bemerkte ich, dass der MagSafe-Magnet des Cases wirklich stark war. Auch bei einer Autofahrt mit einer MagSafe-Halterung saß mein iPhone samt Ultra Hybrid Zero One-Hülle bombenfest auf dem Magneten.

Das Spigen-Case bietet darüber hinaus eine patentierte Air Cushion-Technologie an den Ecken sowie einen geschützten Bereich um den Ladeanschluss. Laut Hersteller hat die Hülle 26 Falltests aus 1,2 Metern Höhe erfolgreich bestanden und erfüllt damit militärische Standards. Diese Tests wollte ich aus nachvollziehbaren Gründen mit meinem iPhone 15 Pro nicht reproduzieren. Mit einem weichen, hochelastischen TPU-Rand und einer hochtransparenten PC-Rückseite setzt Spigen auf bewährte Schutztechnologie, mit der das Einsetzen und Entnehmen des iPhones aus der Hülle kein Problem darstellt. Auch alle Anschlüsse und Schalter sind weiterhin problemlos zugänglich.

Case liegt sehr griffig in der Hand

Was mir besonders positiv aufgefallen ist, ist neben dem tollen „Innenleben“-3D-Design auf der Rückseite auch die Griffigkeit und die abgerundeten Ecken des Cases ohne störende Nähte. Im Vergleich zu günstigeren Clear Cases mit ihrem zu weichen und leicht gelblich wirkenden Material wirkt das Spigen Case wirklich kristallklar, steif und absolut hochwertig. Ich habe bisher aufgrund der gerade genannten Eigenschaften anderer Clear Cases auf ein solches an meinem iPhone verzichtet, aber das Spigen-Case ist eine erfreuliche Ausnahme.

Wer sich für die Ultra Hybrid One-Cases von Spigen interessiert, kann das von mir vorgestellte Exemplar derzeit zum Preis von 22,99 Euro inklusive MagSafe-Unterstützung bei Amazon bestellen. Abschließend liste ich auch noch die Modelle für die iPhone 16- und iPhone 17-Modelle auf, die sich auch im ähnlichen Preisbereich bewegen. Auch auf der Website von Spigen gibt es weitere Infos zur Ultra Hybrid-Reihe für das iPhone und die AirPods Pro.

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