Apple will die Kamera-App mit iOS 27 stärker anpassbar machen

In weniger als vier Wochen wird Apple das neue iOS 27 im Rahmen der WWDC präsentieren. Zum Start der Entwicklerkonferenz im Apple Park in Cupertino werden wir die ersten Einblicke auf die Updates erhalten, die Apple im Herbst veröffentlichen wird. Einer weiß natürlich schon jetzt mehr: Mark Gurman von Bloomberg. Der Apple-Analyst hat Details rund um die Kamera-App erfahren.

Die Kamera-App soll mit iOS 27 stärker anpassbar sein. Dabei sollt ihr selbst auswählen können, welche Funktionen direkt in der Anwendung sichtbar sind. Hier ist die Rede von Dingen wie Blitz, Belichtung, Selbstauslöser, Schärfentiefe, Fotostile und Auflösung.

Diese Optionen wird Apple als kleine Widgets am oberen Rand einbauen, wobei ihr selbst die Reihenfolge der Buttons bestimmen könnt. Das Design ähnelt dabei der bisherigen Darstellung der Schnellzugriffstasten für Blitz, Live-Fotos und Nachtmodus, nur eben mit noch mehr Optionen. Zudem wird es eigenständige Einstellungen für Videos und Fotos geben.

Auch das soll mit iOS 27 kommen

Neben den Neuerungen in der Kamera-App liefert Mark Gurman noch einige weitere Details. So soll das Systemdesign weiter angepasst werden: In Apps wie Apple Music oder Podcasts soll die Suche wieder stärker in die Navigationsleiste integriert werden. Safari erhält zudem eine überarbeitete Startseite mit Tabs für Favoriten, Lesezeichen, Leseliste und Verlauf.

Die Wetter-App bekommt einen neuen Bereich, in dem Nutzer zwischen Temperatur, Regen und Wind wechseln können. Die Darstellung ähnelt der bereits bekannten Ansicht einzelner Wettermodule. Zusätzlich führt Apple neue Tastaturanimationen ein und ergänzt Funktionen zum Rückgängigmachen und Wiederholen beim Anpassen des Home-Bildschirms.

Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, welche konkreten Wünsche ihr für iOS 27 habt. Ich bin da relativ gelassen und lasse alles auf mich zukommen – ändern kann ich es ja eh nicht.