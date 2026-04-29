iOS 27: Fotos-App soll großes KI-Update bekommen

Apple soll mit iOS 27 endlich im Bereich der Künstlichen Intelligenz aufschließen und wie sich zeigt, steht auch ein großes KI-Update für die Fotos-App an. Der gut vernetzte Mark Gurman von Bloomberg will erfahren haben, dass die Fotos-App in iOS 27, iPadOS 27 und macOS 27 neue Fotobearbeitungswerkzeuge mit Apple Intelligence bereitstellen wird.

Im Mittelpunkt stehen dabei Funktionen, die Fotos nicht nur optimieren, sondern teilweise sogar neu interpretieren können. Einerseits sollen klassische Anpassungen wie Belichtung, Farben oder Schärfe intelligenter erfolgen, andererseits geht Apple einen Schritt weiter und greift aktiv in den Bildaufbau ein. Genau hier zeigt sich, wohin die Reise geht: weg von manueller Feinjustierung, hin zu KI-gestützter Assistenz.

„Apple Intelligence“-Tools für die Fotos-App

Während aktuell mit „Clean Up“ lediglich eine einzige Foto-Funktion mittels Apple Intelligence bereitsteht, sollen künftig neue „Apple Intelligence“-Tools starten:

Erweitern : „Erweitern“ generiert zusätzlichen Bildinhalt über den ursprünglichen Bildausschnitt hinaus und füllt die Bildkante auf, wenn der Bildausschnitt geändert wird. Dieses Tool unterstützt das Erweitern der Bildränder durch Zoomgesten.

: „Erweitern“ generiert zusätzlichen Bildinhalt über den ursprünglichen Bildausschnitt hinaus und füllt die Bildkante auf, wenn der Bildausschnitt geändert wird. Dieses Tool unterstützt das Erweitern der Bildränder durch Zoomgesten. Verbessern : Nutzt KI, um Farbe, Beleuchtung und andere Bildparameter automatisch anzupassen, ähnlich wie die automatische Bearbeitungsfunktion derzeit funktioniert.

: Nutzt KI, um Farbe, Beleuchtung und andere Bildparameter automatisch anzupassen, ähnlich wie die automatische Bearbeitungsfunktion derzeit funktioniert. Reframe: Bei der Verwendung mit räumlichen Fotos ermöglicht „Reframe“, die Perspektive eines Bildes nach der Aufnahme zu ändern.

Berichten zufolge befinden sich einige der neuen Features noch in einem unausgereiften Zustand. Vor allem „Erweitern“ und „Reframe“ könnten sich verzögern oder zunächst nur eingeschränkt verfügbar sein.

Diese Zurückhaltung kommt nicht von ungefähr. Bereits das aktuelle KI-Werkzeug „Clean Up“, mit dem sich störende Objekte aus Bildern entfernen lassen, zeigt auch lange nach seiner Einführung noch Schwächen. Zwar gelingt das Entfernen oft solide, jedoch hapert es häufig beim Ergänzen der fehlenden Bildbereiche. Gerade hier haben Konkurrenten wie Samsung oder Google aktuell die Nase vorn.

Präsentation auf der WWDC 2026 erwartet

Die offizielle Vorstellung von iOS 27 erfolgt im Rahmen der WWDC 2026. Die Entwicklerkonferenz findet am 8. Juni statt und wird voraussichtlich neben den neuen Fotofunktionen auch weitere Updates, etwa für Siri, in den Fokus rücken.