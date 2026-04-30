Ikea Dirigera Hub: Auf einmal deutlich teurer

Erst kürzlich habe ich hier im Blog geschrieben, dass Ikea seinem Dirigera-Hub ein Update beschert, das Verbindungsfehler in Sachen Thread beheben soll. Was mir beim Schreiben des Textes nicht klar war: Ikea hat auch den Preis für seinen Ikea Dirigera Hub deutlich erhöht. War der Hub noch bis vor Kurzem für 59,99 Euro zu haben, müsst ihr jetzt 15 Euro mehr dafür zahlen.

Als ich den Text zum Hub-Update vor einigen Tagen schrieb, wurde mir auf der Produktseite des Dirigera-Hubs schon der neue Preis angezeigt: 74,99 Euro. Erst jetzt las ich allerdings davon, dass der Hub noch bis vor Kurzem für deutlich weniger Geld zu haben war.

Gestiegen Produktionskosten könnten Grund für die Preissteigerung sein

Die Preiserhöhung hängt vermutlich mit den gestiegenen Kosten zusammenhängen, die Ikea bei der Produktion seines Hubs haben dürfte. Schließlich sind benötigte Komponenten wie RAM und Flashspeicher aufgrund des aktuellen KI-Hypes derzeit besonders teuer. Es liegt die Vermutung nahe, dass Ikea die gestiegenen Kosten in Form der Preiserhöhung auch an seine Kunden weitergibt. Wer den Hub also in sein Smart Home integrieren möchte, sollte vielleicht jetzt den Kauf in Erwägung ziehen, bevor die Preise ein weiteres Mal steigen. Bestellen könnt ihr den Hub über die Webseite von Ikea. Alternativ erhaltet ihr ihn in den Einrichtungshäusern vor Ort.