Ikea Dirigera Hub: Update gegen Thread-Verbindungsfehler

Ikea hat ein Update für das Betriebssystem seines Dirigera Smart-Home-Hubs veröffentlicht. Darin enthalten sind Fehlerbehebungen und Stabilitätsverbesserungen rund um die Verbindung über das Thread-Netzwerk. Das Update wird derzeit von Ikea ausgeliefert. In der Ikea Home smart App (App-Store-Link) könnt ihr prüfen, ob ihr die Aktualisierung auf eurem Hub bereits vornehmen könnt.

2.934.5 heißt die neueste Version von Ikeas Dirigera-Hub-Software, mit der nun lästige Verbindungsprobleme gelöst werden sollten, die zuletzt in Zusammenhang mit Thread aufgetaucht waren. Hier hatten Nutzer Probleme bei Thread-Geräten gemeldet, die aktualisiert oder neu gestartet worden waren. Da der Dirigera-Hub als Bridge oder Border Router verwendet wird, folgten aus den Verbindungsprobleme Fehler bei der Ausführung von Automationen oder beim Steuern der Geräte über App und Co.

Ikea Dirigera Update jetzt laden

Das Update für den Dirigera Hub wird derzeit von Ikea ausgerollt. Um es zu installieren, müsst ihr in der Ikea Home smart App prüfen, ob das Update bereits verfügbar ist. Anschließend könnt ihr die Installation über die App anstoßen.

Den Ikea Dirigera Hub selbst bekommen ihr für 74,99 Euro bei Ikea.