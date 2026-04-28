Im September letzten Jahres für 449 Euro gestartet, gibt es die Bose QuietComfort Ultra 2 aktuell so günstig wie nie zuvor. Amazon hat den Preis der Premium-Kopfhörer gesenkt, sodass an der Kasse nur noch 349,99 Euro fällig werden. Ihr könnt dabei aus den Farben Schwarz, Weiß, Wüstengold und Dunkelviolett wählen.

Das bieten die Bose QuietComfort Ultra 2

Bose hat bei der zweiten Generation an vielen Stellschrauben gedreht und Optimierungen vorgenommen. Der Hersteller bietet unter anderem verlustfreies Audio über USB-C, eine noch bessere Geräuschunterdrückung, eine längere Akkulaufzeit, eine smarte Bedienung sowie ein neues Premium-Design.

Wer Musik in höchster Klarheit und mit niedriger Latenz hören möchte, kann auf das verlustfreie Audio über USB-C setzen, das eine Kabelverbindung voraussetzt. Das adaptive Noise-Cancelling sorgt dafür, dass Störgeräusche besser gefiltert werden, während Stimmen und Details klar bleiben. Der neue Cinema-Mode sorgt dafür, dass Videos und Podcasts mehr Räumlichkeit bekommen und Dialoge klar verständlich sind.

Darüber hinaus hat Bose die Laufzeit optimiert, da bis zu 30 Stunden möglich sind. Mit aktiviertem 360-Grad-Sound sind es immerhin noch 23 Stunden, wer komplett ohne ANC hört, kommt sogar auf bis zu 45 Stunden. Da es eine Trageerkennung gibt, startet und stoppt die Wiedergabe automatisch, sobald man die Kopfhörer aufsetzt oder abnimmt. Gleichzeitig aktiviert sich der Standby-Modus automatisch, um Strom zu sparen.

Technisch ist der Bose QuietComfort Ultra 2 sehr gut ausgestattet, da es Bluetooth 5.4 mit Multipoint, Unterstützung für SBC, AAC und aptX Adaptive, Google Fast Pair, Spotify Tap und Support für die Bose-App gibt.

Auch beim Design hat Bose optimiert, da man auf neue Farbvarianten setzt. Darüber hinaus bieten die Kopfhörer weiche Ohrpolster, einen verstellbaren Kopfbügel sowie ein klappbares Design.

Preis und Verfügbarkeit

Bose setzt die Preise immer hoch an, doch mit der Zeit reguliert der Markt den Preis deutlich. Mit 349,99 Euro ist der Bose QuietComfort Ultra 2 so günstig wie noch nie und bietet für diesen Preis ein echtes Premium-Produkt.