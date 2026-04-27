appgefahren Ticker: Meldungen & Deals in KW18/2026 (1 News)

+++ Montag um 20:10 Uhr – Apple verteilt neue Beta-Versionen +++
Ab sofort steht die vierte Beta-Version von iOS 26.5, iPadOS 26.5, tvOS 26.5, macOS 26.5 sowie watchOS 26.5 zum Download für Entwickler und Entwicklerinnen bereit.
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Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.
Im Test
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