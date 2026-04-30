DREO stellt Nebelventilator und mobile Klimaanlage vor

Das Unternehmen DREO hat heute die Markteinführung seiner neuen TurboCool-Nebelventilator-Serie bekannt gegeben. Damit erweitert das Unternehmen sein Sortiment an Kühllösungen für heiße Sommertage um eine innovative Technologie, die speziell für den Einsatz in Innenräumen entwickelt wurde. Die Serie umfasst zwei Modelle: Den TurboCool-Nebelventilator 765S für größere Räume und den kompakten TurboCool-Nebelventilator 516S für den persönlichen Bedarf. Ergänzt wird das Angebot durch den TurboPoly-Ventilator 765S sowie die tragbare Klimaanlage DREO 318S.

Im Mittelpunkt der neuen Serie steht die TurboCool Ultrafeine Nebelventilator-Technologie, die eine echte Temperatursenkung ohne unerwünschte Feuchtigkeitsbildung ermöglicht. Herzstück ist ein Ultraschall-Zerstäubungssystem, das mikrometergroße Wassertröpfchen erzeugt. Diese werden durch ein mehrstufiges Luftstromsystem geleitet, das sicherstellt, dass nur die feinsten Partikel den Auslass erreichen. Dadurch wird die Verdunstung beschleunigt und eine effiziente Kühlung bei gleichzeitig trockener Raumluft gewährleistet.

Das Flaggschiff der Serie, der TurboCool-Nebelventilator 765S, ist für die Kühlung größerer Räume konzipiert. Mit einer Temperatursenkung von bis zu 6,0 °C überzeugt das Gerät durch eine Ausstoßleistung von 800 ml/h ultrafeiner 17-μm-Tröpfchen, die durch einen TurboWind-Luftstrom von bis zu 10 m/s unterstützt werden. Trotz seiner hohen Leistung arbeitet der Ventilator mit nur 20 dB besonders leise. Ein 6-Liter-Wassertank ermöglicht bei niedrigster Einstellung einen 24-stündigen Dauerbetrieb, während das modulare Design für einfache Reinigung und Wartung sorgt.

Für kleinere Räume bietet der TurboCool-Nebelventilator 516S dieselbe Kerntechnologie in einer platzsparenden Bauform. Mit 11-μm-Tröpfchen und einem gezielten Luftstrom von bis zu 8 m/s erreicht das Gerät eine Temperatursenkung von bis zu 3,0 °C. Der 1,3-Liter-Wassertank sichert eine kontinuierliche Kühlleistung, ohne dabei viel Stellfläche zu beanspruchen.

DREO TurboCool Nebelventilator 516S, Tischventilator mit 150°+30° Oszillation... 𝙎𝙤𝙛𝙤𝙧𝙩𝙞𝙜𝙚 𝘼𝙗𝙠ü𝙝𝙡𝙪𝙣𝙜: Der DREO Nebelventilator ermöglicht eine Temperatursenkung um 3 ℃, erhöht...

𝙐𝙡𝙩𝙧𝙖𝙛𝙚𝙞𝙣𝙚𝙧 𝙉𝙚𝙗𝙚𝙡, 𝙣𝙪𝙡𝙡 𝙁𝙚𝙪𝙘𝙝𝙩𝙞𝙜𝙠𝙚𝙞𝙩: Angetrieben von...

Intelligente Luftzirkulation: Der TurboPoly Ventilator 765S

Als Ergänzung zur TurboCool-Serie präsentiert DREO den TurboPoly Ventilator 765S, der für eine präzise Luftzirkulation im gesamten Raum sorgt. Dank des MotionSync Intelligent 3D Airflow-Systems mit integriertem 3-Achsen-Gyroskop ermöglicht das Gerät eine synchronisierte 3D-Abdeckung mit 150° horizontaler und 100° vertikaler Oszillation. Mit einer Reichweite von bis zu 36 Metern und einem Geräuschpegel von nur 20 dB eignet es sich ideal für den Einsatz in Wohn- und Arbeitsräumen. Zudem ist der Ventilator Matter-fähig und lässt sich nahtlos in gängige Smart-Home-Plattformen integrieren.

Für eine abflussfreie Kühlung setzt DREO auf die tragbare Klimaanlage 318S. Ein intelligenter Algorithmus reguliert automatisch das Gleichgewicht zwischen Wasserverdunstung und Kondensation, sodass ein manuelles Entleeren entfällt. Mit einer Kühlleistung von 7.500 BTU eignet sich das Gerät für Räume bis zu 20 m² und erzeugt einen konstanten Luftstrom von 300 m³/h. Dank Energieeffizienzklasse A, dem umweltfreundlichen Kältemittel R290 und einer App-Steuerung bietet es zusätzliche Flexibilität. Ein Schnellmontage-Fensterkit ermöglicht eine luftdichte Installation in wenigen Minuten.

Preise und Verfügbarkeit

Die neuen Produkte sind ab sofort über die offiziellen DREO-Shops und bei Amazon erhältlich. Die TurboCool-Nebelventilatoren kosten 219,99 Euro (765S) bzw. 99,99 Euro (516S), während die tragbare Klimaanlage 318S für 459,99 Euro angeboten wird. Der TurboPoly Ventilator 765S folgt im Juni und wird dann für 189,99 Euro erhältlich sein.