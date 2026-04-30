Apple Smart Glasses sollen über Handgesten-Steuerung verfügen

Wie bereits mehrfach in der Vergangenheit berichtet wurde, arbeitet Apple seit einiger Zeit an einer KI-gestützten intelligenten Brille, die mit Produkten wie den Meta Ray-Bans konkurrieren soll. Nun hat MacRumors neue Informationen von einer Insider-Quelle erhalten.

Die Brille soll mit zwei Kameras ausgestattet sein: Eine hochauflösende Kamera dient der Aufnahme von Fotos und Videos, die sich in sozialen Medien teilen oder wie iPhone-Aufnahmen nutzen lassen. Eine zweite, niedrigauflösende Weitwinkelkamera soll Handgesten erkennen und visuelle Eingaben für die Sprachassistentin Siri ermöglichen.

Handgesten spielen eine zentrale Rolle in Apples Strategie für zukünftige Geräte: Bereits beim Vision Pro-Headset setzt das Unternehmen auf diese Eingabemethode. Auch eine neue Generation der AirPods Pro könnte in einer aktualisierten Version mit niedrigauflösenden Kameras und Gestenunterstützung ausgestattet werden. Gesten eignen sich besonders für Geräte ohne Bildschirm, da sie eine intuitive Interaktion ermöglichen.

Die erste Version der Smart Glasses von Apple wird jedoch ohne Display auskommen. Apple verzichtet auf Features wie LiDAR oder 3D-Kameras, da diese Technologien zu viel Energie verbrauchen. Der Grund für diese Entscheidung liegt in der begrenzten Akkulaufzeit: Apple möchte die Brille schlank und leicht halten, was die Hardware-Auswahl einschränkt. Der Akku ist demnach der entscheidende Faktor für die technischen Kompromisse.

Brillengestell möglicherweise aus Acetat

Für das Design testet Apple aktuell verschiedene Varianten und setzt dabei auf Acetat. Dieses Material ist leicht, pflanzlichen Ursprungs und flexibler als herkömmlicher Kunststoff. Es könnte der Brille nicht nur ein ansprechendes Aussehen verleihen, sondern auch den Tragekomfort erhöhen.

Die Smartbrille wird mit einer verbesserten Version von Siri ausgestattet sein, die Apple mit iOS 27 einführen will. Nutzer und Nutzerinnen können damit Fotos machen, Videos aufnehmen und Telefonate führen. Zudem soll Siri in der Lage sein, Fragen zur Umgebung des Trägers zu beantworten. Die Funktionen orientieren sich an denen der Meta Ray-Bans, mit denen Apple direkt in Konkurrenz treten möchte.

Laut aktuellen Gerüchten könnte Apple die Brille noch in diesem Jahr vorstellen. Die Markteinführung ist jedoch frühestens für 2027 geplant. Es bleibt aber auch die Möglichkeit, dass die offizielle Ankündigung erst im nächsten Jahr erfolgt.