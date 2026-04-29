Calendar 366: Moderne Kalender-App für iOS und macOS komplett runderneuert

Mein iPhone-Kalender zählt zu den am häufigsten genutzten Apps. Wenn euch der Standard Apple Kalender zu wenig Funktionen bietet, werft einen Blick auf Calendar 366. In Version 3 präsentiert der Entwickler eine komplette Neuentwicklung, die erstmals eine native Vollbild-App für den Mac als auch eine neue Apple Watch-App mitbringt.

Calendar 366 v3: Das ist neu

Komplett neu entwickelt : Calendar 366 v3 ist eine vollständige Neuentwicklung mit einem neuen Interface, das schnell, flüssig und intuitiv zu bedienen ist.

: Calendar 366 v3 ist eine vollständige Neuentwicklung mit einem neuen Interface, das schnell, flüssig und intuitiv zu bedienen ist. Native Account-Unterstützung : Direkte Integration mit Google, Microsoft, iCloud, Todoist, Zoom und CalDAV.

: Direkte Integration mit Google, Microsoft, iCloud, Todoist, Zoom und CalDAV. Vollbild-App auf dem Mac : Erstmals ist Calendar 366 auf dem Mac als Vollbild-Anwendung mit allen Ansichten und Kombinationen verfügbar – zusätzlich zum bestehenden Menüleisten-Kalender.

: Erstmals ist Calendar 366 auf dem Mac als Vollbild-Anwendung mit allen Ansichten und Kombinationen verfügbar – zusätzlich zum bestehenden Menüleisten-Kalender. Synchronisierte Kalendergruppen : Kalendergruppen synchronisieren sich jetzt automatisch über alle Geräte.

: Kalendergruppen synchronisieren sich jetzt automatisch über alle Geräte. Neuer Aufgabenmanager: Mit Filtern, Prioritäten, ortsbasierten Mitteilungen und tiefer Kalenderintegration.

Mit Filtern, Prioritäten, ortsbasierten Mitteilungen und tiefer Kalenderintegration. Reisezeit-Benachrichtigungen : Echtzeit-Aufbruchhinweise basierend auf aktuellem Standort und Verkehrsmittel.

: Echtzeit-Aufbruchhinweise basierend auf aktuellem Standort und Verkehrsmittel. Videokonferenz-Unterstützung : Zoom-, Google Meet- und Teams-Meetings direkt aus jeder Kalenderansicht erstellen und beitreten.

: Zoom-, Google Meet- und Teams-Meetings direkt aus jeder Kalenderansicht erstellen und beitreten. Farbkategorien : Neues Kategorie- und Label-System zur farblichen Kennzeichnung von Terminen und Aufgaben.

: Neues Kategorie- und Label-System zur farblichen Kennzeichnung von Terminen und Aufgaben. Interaktive Widgets : Komplett neues Widget-Set für Homescreen, Desktop, Sperrbildschirm und Apple Watch.

: Komplett neues Widget-Set für Homescreen, Desktop, Sperrbildschirm und Apple Watch. Neue Watch-App: Monatsansicht, Aufgabenverwaltung und Wegbeschreibungen am Handgelenk.

Calendar 366: Kein Account, kein Tracking, keine externen Server

Weiterhin verfolgt der Entwickler einen datenschutzfreundlichen Ansatz, denn zur Nutzung ist kein Account notwendig. Darüber hinaus läuft alles lokal auf den Geräten ab. Der Kalender ist sofort einsatzbereit, da er die Standard-Kalendergruppen nutzt, sodass alle Termine direkt in Calendar 366 bereitstehen.

Die optische Aufmachung kann überzeugen, wobei ihr aus 12 Ansichten wählen könnt: Jahr, Monat, Agenda, Monat mit Liste, Woche, Woche mit Liste, Tag und mehr. Jede Ansicht funktioniert im Hoch- und Querformat und lässt sich auf dem Mac nebeneinander kombinieren.

Neben klassischen Terminen verwaltet die Kalender-App auch Aufgaben mit Erinnerungen, ortsbasierten Mitteilungen, Prioritäten und Notizen. Die 12 Homescreen- und Desktop-Widgets, 6 Sperrbildschirm-Widgets sowie 10 Apple Watch-Komplikationen runden das Gesamtbild positiv ab.

So teuer ist die Pro-Version

Während die Basisfunktionen kostenlos zur Verfügung stehen, gibt es nur dann Zugriff auf alle Funktionen, wenn man die App bezahlt. Der Vollzugriff kostet 19,99 Euro pro Jahr, allerdings könnt ihr euch das erste Jahr aktuell für nur 9,99 Euro sichern. Wer möchte, kann die Kalender-App einmalig für 49,99 Euro kaufen.

Wer Calendar 366 zusammen mit der Apple-Familie nutzen möchte, bezahlt entweder 29,99 Euro pro Jahr (aktuell 14,99 Euro im Angebot) oder einmalig 69,99 Euro.

Da ihr Calendar 366 kostenlos ausprobieren könnt, kauft ihr nicht die Katze im Sack.