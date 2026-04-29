MagSafe beim iPhone: Streicht Apple die beliebte Funktion?

In der Welt der Gerüchte ist jetzt ein Hinweis aufgetaucht, der zum Nachdenken anregt. Der Informant behauptet nämlich, dass Apple intern eine Debatte führt, ob MagSafe weiterhin in iPhones verbaut werden soll.

Sind die Magneten zu teuer?

Seit seiner Einführung im Jahr 2020 zusammen mit der iPhone 12-Reihe hat sich MagSafe zu einem festen Bestandteil des Apple-Ökosystems entwickelt. Der magnetische Ring auf der Rückseite ermöglicht nicht nur komfortables kabelloses Laden, sondern hat auch eine ganze Zubehörindustrie hervorgebracht. Von Wallets über Hüllen bis hin zu Ladegeräten und Halterungen: das Angebot ist inzwischen enorm gewachsen.

Interessant wird die Diskussion vor allem mit Blick auf aktuelle iPhones. So verzichtete Apple beim iPhone 16e überraschend auf MagSafe – ein Schritt, der für Kritik sorgte. Viele Nutzer und Nutzerinnen griffen daraufhin zu Hüllen mit integrierten Magnetringen, um zumindest eine ähnliche Funktionalität zu erhalten. Allerdings gilt diese Lösung als weniger komfortabel und zuverlässig als die native Integration.

Apple reagierte schnell: Beim iPhone 17e kehrte MagSafe wieder zurück. Dennoch zeigt dieses Hin und Her, dass die Funktion intern keineswegs als gesetzt gilt.

iPhone Ultra ohne MagSafe?

Besonders spannend wird es im Zusammenhang mit kommenden Geräten. So könnte das mutmaßliche faltbare iPhone Ultra ohne MagSafe erscheinen. Erste Dummy-Modelle deuten darauf hin, dass schlicht kein Platz für die nötigen Magnetstrukturen vorhanden ist. Mit einer angeblichen Dicke von nur 4,5 Millimetern im aufgeklappten Zustand wäre das Gerät extrem schlank – möglicherweise zu schlank für MagSafe.

Allerdings spricht einiges gegen ein vollständiges Aus. Schließlich basiert der offene Ladestandard Qi2 maßgeblich auf den von MagSafe etablierten Spezifikationen. Da dieser Standard zunehmend branchenweit genutzt wird, erscheint es unwahrscheinlich, dass Apple die Technologie komplett aufgibt.