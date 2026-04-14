Dreame SF25 im Test: Was kann der Speisereste-Entsorger wirklich?

Dreame ist längst nicht mehr nur Hersteller für Saug- und Wischroboter, sondern erobert auch die Küche. Ich habe ja schon die Küchenmaschine Dreame MX60 ausprobiert, die weiterhin bei uns zufrieden im Einsatz ist. Mit dem Dreame SF25 gibt es ein weiteres Küchen-Gadget, das Speisereste in kompostierbare Erde verwandelt. Wie das funktioniert, habe ich getestet.

Obwohl wir hinter dem Haus einen großen Komposter haben, wollte ich wissen, wie der Dreame SF25 arbeitet. Denn wer keinen Kompost im eigenen Garten anlegen kann oder will, kann Speisereste mit dem Entsorger ganz einfach umwandeln. Und so geht’s.

Dreame SF25: So entsteht kompostierbare Erde

Gesammelte Speisereste kommen in den 2,5 Liter großen Behälter, der mit einem Zerkleinerer und einem Dreiklingensystem ausgestattet ist. Ich habe zum Beispiel Eierschalen, Tee, Kartoffelschalen, harte Schalen einer Wassermelone und mehr in den Eimer geworfen. Innerhalb von 4 bis 6 Stunden macht der Komposter aus den Resten kompostierbare Erde. Dazu zerkleinert das Gerät alle Reste, indem sich die Klingen drehen und große Stücke am Zerkleinerer zerteilt werden. Das funktioniert gut und ziemlich schnell, sodass von den Resten innerhalb der ersten Stunde kaum noch etwas zu sehen ist.

Je nach Menge und Härte kann der Vorgang auch etwas länger dauern. Bei mir war der Dreame SF25 nach rund 5 Stunden fertig und hat durch das Zerkleinern und Hitze aus den Speiseresten kompostierbare Erde gemacht. Es ist erstaunlich, wie wenig am Ende übrig bleibt, da das Volumen um bis zu 90 Prozent reduziert wird. Die hergestellte Erde lässt sich anschließend perfekt als Dünger für Pflanzen im Garten verwenden.

Stinkt der Dreame SF25?

Wer jetzt denkt: Das muss doch beim Erhitzen ziemlich stinken, oder? Der liegt falsch. Der eingebaute Aktivkohlefilter absorbiert Gerüche, sodass hinten lediglich warme Luft entweicht. Da sich der komplette Filter entnehmen und auswaschen lässt, kann er bis zu 6 Monate lang genutzt werden. Und da man die Kohle einfach entnehmen kann, lässt sich neue Aktivkohle problemlos einsetzen – was natürlich mit Folgekosten verbunden ist.

Wie laut ist der Dreame SF25 im Betrieb?

Dreame gibt eine Lautstärke von 27 Dezibel an, was wirklich sehr leise ist. In der Praxis ist der Komposter insgesamt ebenfalls leise, allerdings hört man vor allem anfangs mehr Geräusche, wenn größere oder härtere Reste zerkleinert werden. Sobald das Gerät „kocht“, ist es deutlich leiser, da sich lediglich die Klingen drehen. Ein Betrieb in der Küche steht meiner Meinung nach nichts im Weg. In besonders leisen Umgebungen ist der Dreame SF25 aber durchaus hörbar.

Wie hoch ist der Stromverbrauch?

Da das Gerät die Reste „kocht“, ist auch der Stromverbrauch höher. Meine Messeinheit hat in der Spitze bis zu 400 Watt gemessen, allerdings kann man im Durchschnitt mit 1,5 bis 2 Kilowattstunden pro Vorgang rechnen. Das entspricht etwa 40 bis 50 Cent.

Wenn der Dreame SF25 täglich im Einsatz ist, kommt man monatlich auf Kosten zwischen 12 und 15 Euro. Da ich ohnehin eine PV-Anlage mit Speicher im Einsatz habe, kann ich den Komposter oftmals „kostenlos“ betreiben.

Diese Extras gibt es

Steuern lässt sich der Dreame SF25 Speisereste-Entsorger über ein Touchfeld auf der Oberseite. Hier gibt es An/Aus, Start/Stop, eine Zeitanzeige, eine Reinigungstaste sowie eine Taste zum Öffnen des Deckels. Wer möchte, kann eine Kindersicherung aktivieren, indem man lange auf die An/Aus- und Öffnen-Taste drückt. Gleichzeitig lassen sich die Sprachansagen auf Deutsch umstellen und nach dem Prozess eine Selbstreinigung starten.

Dazu füllt man den Behälter zur Hälfte mit Wasser und startet dann die rund 90 Minuten lange Reinigung. Natürlich fallen hier erneut Stromkosten an, die man einrechnen muss. Alternativ kann man den Behälter auch von Hand spülen, allerdings sind die fest verbauten Klingen dabei etwas hinderlich.

Modernes Design und kompakte Abmessungen

Der Speisereste-Entsorger von Dreame ist zeitlos und passt in jede Küche, da er nur 19,4 Zentimeter breit und 30,5 Zentimeter hoch ist. Die Verarbeitung ist sehr gut und das Design klar auf moderne Küchen ausgelegt. Eine Farbauswahl gibt es nicht – der Dreame SF25 ist lediglich in Weiß/Beige erhältlich.

Für wen eignet sich der Dreame SF25?

Alle, die ihre Speisereste nicht einfach entsorgen, sondern in Erde umwandeln wollen. Wer beispielsweise keinen Kompost anlegen kann oder keinen Bioabfall hat, kann Speisereste so einfach verwerten. Die Stromkosten sollte man definitiv beachten, denn bei täglicher Nutzung kommt man im Jahr auf rund 180 Euro. In der Praxis ist das häufig weniger, da der Entsorger vermutlich nicht an 365 Tagen im Dauereinsatz ist.

Mein Fazit zum Dreame SF25 Speisereste-Entsorger

Der Dreame SF25 Speisereste-Entsorger kann seine Versprechen halten: Aus Speiseresten jeglicher Art erzeugt das Gerät in bis zu 6 Stunden kompostierbare Erde. Gerüche entstehen dank des Filtersystems nicht und die Lautstärke ist angenehm niedrig. Wer aus Speiseresten wertvollen Dünger machen will, muss für den Dreame SF25 aktuell 329 Euro statt 399 Euro bezahlen.

Für ein paar optische Eindrücke verweise ich auf mein Kurzvideo auf Instagram.