Dreame BioKnead MX60 im Test: Kann die Küchenmaschine mit Doppel-Haken überzeugen?

Dreame, einst bekannt für smarte Saugroboter, dringt in immer mehr Lebensbereiche vor, da unter anderem auch Küchengeräte angeboten werden. Heute möchte ich mir mit euch zusammen die Dreame BioKnead MX60 Küchenmaschine ansehen, die mit einem patentierten Doppelknethaken und einem sehr leisen 800-Watt-Motor ausgestattet ist. Ich habe in den letzten Wochen viel ausprobiert und kann euch demnach meine Erfahrungen mit auf den Weg geben.

Angebot dreame MX60 Küchenmaschine Standmixer Patentierter Doppelknethaken und ein lautloser... Patentiertes bionisches Doppel-Knethaken-Design für müheloses Kneten: Das patentierte Doppelknethaken-System simuliert die Bewegungen der Hände...

800 W DC-Motor, leistungsstark und leise: Der 800 W Hochleistungs-DC-Motor bewältigt mühelos hoch glutenhaltigen Teig bei minimaler...

Die aktuelle Situation

Bei uns zu Hause wird jeden Tag frisch gekocht. Bisher haben wir Teige immer im Bosch Cookit gemacht, allerdings fehlt dem Cookit ein echter Knethaken. Stattdessen nutzt der Cookit einfach das Schneidemesser, sodass der Teig eher geschnitten als geknetet wird. Mit hoher Geschwindigkeit lassen sich die Zutaten tatsächlich zu einem Teig vermengen – optimal ist das aber nicht.

Dreame BioKnead MX60: Der Lieferumfang

Die Küchenmaschine von Dreame wirkt beim ersten Auspacken hochwertig. Neben der Maschine selbst ist die 6-Liter-Edelstahlschüssel mit dabei, die etwas dünnwandig daherkommt. Ob das in der Praxis ein Problem ist? Dazu gleich mehr.

Darüber hinaus sind der patentierte bionische Doppelknethaken, ein Schneebesen, ein Flachrührer sowie ein Spritzschutz aus Plastik mit dabei. Während die Werkzeuge in die Spülmaschine dürfen, ist das für den Spritzschutz ausdrücklich untersagt. Warum man hier kein Material verwendet, das ebenfalls in die Spülmaschine darf, verstehe ich nicht.

Darüber hinaus bietet die Dreame BioKnead MX60 die Möglichkeit, auf der Front weiteres Zubehör anzubringen, allerdings gibt es keinerlei Informationen über dessen Verfügbarkeit.

Der erste Einsatz

Nachdem ich die Schüssel und die Werkzeuge einmal gereinigt habe, ging es an den ersten Teig. Bei uns stand klassisch Pizza auf dem Plan. Da die Maschine auf der Unterseite mehrere Saugnäpfe hat, steht sie auf der Küchenarbeitsfläche sicher, auch wenn die Maschine sich durch einen Teig „kämpfen“ muss.

Zum Kneten des Teiges kommen die beiden Knethaken zum Einsatz: Ein Haken ist deutlich länger und erinnert an einen klassischen Knethaken, der andere ist deutlich kürzer und leicht gedreht. Die Aufnahme an der Maschine ist einfach gelöst, da man mit dem Werkzeug eine Feder nach oben schiebt. Durch eine Drehung rastet das Werkzeug ein und sitzt sicher in der Maschine.

Für Teige sind die langsamen Geschwindigkeitsstufen zu wählen. Über ein Drehrad lässt sich zwischen insgesamt 12 präzisen Geschwindigkeiten wählen, wobei ein Display die gewählte Stufe anzeigt. Des Weiteren ist auch eine Timer-Funktion mit dabei, sodass sich die Maschine nach Ablauf der eingestellten Zeit automatisch abschaltet. Die Bedienung ist intuitiv und einfach.

Die Aufnahme der Schüssel finde ich hingegen nicht ganz so gut gelungen. Die Schüssel wird unten in die Mulde gestellt und muss mit einer Drehung fixiert werden. Allerdings gibt es hier keinen echten Schließmechanismus, sondern nur ein paar „Nasen“, die man „festdreht“. Am unteren Rand der Schüssel gibt es kleine Wölbungen, die sich dann entsprechend „festziehen“. Das hält, ist meiner Meinung nach aber keine elegante Lösung.

Möchte man die Schüssel wieder entnehmen, drückt man hinten auf den Knopf, sodass sich der Kopf der Maschine nach hinten klappen lässt. Wenn die Schüssel ziemlich fest in der Küchenmaschine sitzt, kann es vorkommen, dass man die Maschine beim Entnehmen der Schüssel bewegt.

Wie gut knetet die Dreame BioKnead MX60 Teige?

Machen die Doppelknethaken überhaupt einen Unterschied? Das fällt mir schwer zu beurteilen, da mir zum Vergleich eine Küchenmaschine eines anderen Anbieters fehlt. Dennoch gefällt mir gut, wie die Dreame Maschine Teige knetet. Da zwei Haken zum Einsatz kommen, „bewegt“ sich der Teig mehr in der Schüssel. Je nach Konsistenz kann es passieren, dass sich der Teig auf dem großen Haken aufwickelt. Und hier kommt der kleine Rührhaken ins Spiel, denn dieser löst den Teig wieder vom Haken, sodass er weiter gut geknetet wird.

Je mehr Teig in der Schüssel ist, desto mehr muss der 800-Watt-starke Motor leisten. Das sieht manchmal etwas angestrengt aus, allerdings hat die Maschine alle Arbeiten mit Bravour erledigt.

Wir haben in den letzten Wochen verschiedene Teige hergestellt und sind mit dem Ergebnis wirklich sehr zufrieden. Besonders gut ist die 6-Liter-Schüssel, die für bis zu 2,4 Kilogramm Teig ausreicht, um auch größere Portionen herstellen zu können. Beeindruckt hat auch, dass die Maschine sehr leise im Betrieb ist – selbst bei hoher Geschwindigkeit.

Der Schneebesen: Ganz schön groß

Aufgrund der großen Schüssel und des groß dimensionierten Schneebesens eignet sich die Küchenmaschine für besonders große Mengen. Im Test habe ich es mit 250 Millilitern Sahne versucht, was letztendlich auch funktioniert hat. Allerdings ist der Boden der Schüssel mit der kleinen Menge Sahne nur leicht bedeckt, sodass stets nur die Spitze des Schneebesens zum Aufschlagen zum Einsatz kommt. So dauert der Vorgang etwas länger, dennoch gibt es am Ende aufgeschlagene Sahne.

Hier gilt: Je mehr Flüssigkeit, desto besser funktioniert der Vorgang.

Der Flachrührer: Für alles andere

Möchte man Rührteige, Keksteig, eine Buttercreme oder Füllungen herstellen, ist der Flachrührer die richtige Wahl. Hier wählt man eine mittlere Geschwindigkeitsstufe, um Zutaten gründlich zu vermengen, ohne zu viel Luft wie ein Schneebesen einzuschlagen.

Da Ostern vor der Tür steht, haben wir schon einmal ein paar Kekse gebacken, die es allerdings nicht bis Ostern schaffen werden – zu lecker. Der Flachrührer hat beim Keksteig gute Arbeit geleistet.

Der Spritzschutz ist eine Fehlkonstruktion

Wie oben schon erwähnt, darf der Spritzschutz nicht in die Spülmaschine. Allerdings gibt es noch mehr Nachteile, sodass ich den Aufsatz als Fehlkonstruktion einstufe. Der Spritzschutz wird nämlich lediglich auf die Schüssel gelegt, ohne dass er irgendwie einrastet. Da die Abdeckung quasi lose auf der Schüssel liegt, „tanzt“ der Aufsatz und macht dabei ständig Geräusche.

Hier hätte Dreame besser entwickeln sollen, denn so ist der Spritzschutz meiner Meinung nach nicht zu gebrauchen.

Mein Fazit zur Dreame BioKnead MX60

Insgesamt gefällt mir die Dreame BioKnead MX60 Küchenmaschine sehr gut, da sie hochwertig und funktional ist. Der Doppelknethaken ist eine tolle Innovation, die das Kneten von Teigen noch einmal optimiert. Der leise Betrieb ist lobenswert, auch die generelle Verarbeitung weiß zu überzeugen. Da eine große Schüssel zum Einsatz kommt, sind auch große Portionen möglich, wobei mir die Metallschüssel etwas zu dünn ist und der Einrastmechanismus etwas umständlich wirkt.

Über den misslungenen Spritzschutz müssen wir uns nicht weiter unterhalten. Davon abgesehen sind die Ergebnisse aber wirklich sehr gut, sodass unser Cookit für Teige endlich in Rente gehen kann.

Preis und Verfügbarkeit

Während Dreame eine unverbindliche Preisempfehlung von 399 Euro ausspricht, verkauft Amazon die Dreame BioKnead MX60 bereits für 369 Euro. Für das Gebotene ist das ein durchaus spannender Preis.

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800 W DC-Motor, leistungsstark und leise: Der 800 W Hochleistungs-DC-Motor bewältigt mühelos hoch glutenhaltigen Teig bei minimaler...

Ein kurzer Blick auf die Konkurrenz

Einen echten Vergleich kann ich nicht bieten, da ich keine andere Küchenmaschine im Einsatz habe. Die wohl beliebteste Maschine heißt KitchenAid, wobei hier lediglich ein herkömmlicher Rührhaken zum Einsatz kommt. Darüber hinaus ist die Schüssel deutlich kleiner. Die Preise starten bereits bei 379 Euro, sodass sich die beiden Geräte preislich auf Augenhöhe begegnen.

Darüber hinaus ist auch die Kenwood Chef XL eine häufig empfohlene Küchenmaschine, die mit rund 225 Euro sogar deutlich günstiger ist. Das Zubehör ist identisch, allerdings gibt es auch hier nur einen einzelnen Rührhaken. Dafür ist die Edelstahlschüssel mit 6,7 Litern besonders groß.