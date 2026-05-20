Apple Sports ist bereit für die Fußball-Weltmeisterschaft

In weniger als einem Monat startet die Fußball-Weltmeisterschaft in Mexiko, Kanada und den USA. Ergebnisse, Statistiken und Live-Ticker gibt es dann nicht nur in den gewohnten Apps wie FotMob oder OneFootball, sondern auch in Apple Sports. Nachdem es bereits die ersten Vorboten gab, kann man die WM 2026 nun ganz offiziell in der Apple Sports App aktivieren.

„Die Weltmeisterschaft vereint Fans auf der ganzen Welt und ist damit der ideale Zeitpunkt, um Apple Sports noch mehr Nutzerinnen und Nutzern an die Hand zu geben“, sagt Oliver Schusser, Vice President of Music, Sports, Apple TV und Beats bei Apple. „Apple Sports ist entwickelt worden, um schnell und einfach zu sein und bietet Fans eine unkomplizierte Möglichkeit, Ergebnisse, Statistiken und die wichtigsten Spielmomente in Echtzeit im Blick zu behalten.“

In Apple Sports könnt ihr jetzt das gesamte Turnier als Favorit markieren und nicht mehr nur eure Lieblingsmannschaften. In der Turnier-Übersicht bekommt ihr schnellen Zugriff auf alle Gruppen und später auch die K.O.-Phase. Außerdem könnt ihr Widgets auf dem Homescreen platzieren, um auch ohne einen Blick in die App die wichtigsten Informationen zu erfahren. Außerdem könnt ihr direkt aus der App heraus zu den verbundenen Streaming-Diensten wechseln, um Spiele live zu verfolgen.

Weitere Neuerungen in Apple Sports für die Fußball-Weltmeisterschaft

Turnierbaumansicht: Die übersichtliche, scrollbare Ansicht von Begegnungen und Ergebnissen jeder Runde ermöglicht es Fans, den Weg einer Mannschaft von der Gruppenphase bis ins Finale einfach zu verfolgen.

Visuelle Aufstellungen: Erweiterte Spielkarten zeigen die Aufstellung der Startelf jedes Teams und bieten so vor jedem Spiel tiefere taktische Einblicke.

Mit nur einem Fingertipp zu Apple News: Apple News verbindet Fans direkt mit umfassender redaktioneller Berichterstattung, einschließlich der neuesten Schlagzeilen. Dieses Feature steht allerdings nur in den USA, Kanada, Großbritannien und Australien zur Verfügung.

Außerdem ist Apple Sports ab sofort in 90 neuen Ländern verfügbar, wobei wir in Deutschland, Österreich und der Schweiz ja schon länger mit dabei sind.