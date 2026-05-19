Fortnite: Action-Hit ist zurück im Apple App Store

Ich habe erst einmal einen kleinen Blick ins Archiv geworfen. Am 14. August 2020 hat Apple den schon damals überaus erfolgreichen Action-Hit Fortnite aus dem App Store geworfen. Damals hatte der Entwickler Epic Games seine In-App-Käufe mit einem ordentlichen Rabatt auch über eine externe Zahlungsplattform angeboten. Ein klarer Verstoß gegen Apples Richtlinien. Was folgte, war ein bis heute andauernder Rechtsstreit.

Neben etlichen Gerichtsverhandlungen hat sich in der Zwischenzeit einiges getan. Zunächst musste Apple das iPhone in der Europäischen Union für alternative App Stores öffnen. Im August 2024 hat Epic Games dann seinen eigenen Store an den Start gebracht und Fortnite dort angeboten. Vor einem Jahr war Apple dann sogar gezwungen, Fortnite eine Rückkehr in den amerikanischen App Store zu gewähren.

Fortnite jetzt wieder weltweit verfügbar – bis auf eine Ausnahme

Nun folgt der nächste Schritt. Fortnite ist auch in Deutschland und vielen anderen Ländern wieder ganz regulär im App Store verfügbar. Rund um den Globus gibt es nur eine Ausnahme: Australien. Dort ist man noch vor Gericht beschäftigt.

Epic Games hat sich mittlerweile zu der ganzen Geschichte mit einem kleinen Statement geäußert. Hier ein Auszug:

Wir werden Apples wettbewerbsfeindliche Praktiken im App Store, die alternative App-Stores und den Wettbewerb im Zahlungsverkehr verbieten, weiterhin anfechten. Weltweit gibt es Bestrebungen, gegen diese Praktiken vorzugehen, und Regulierungsbehörden in Japan, der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich haben Gesetze verabschiedet – doch immer wieder hat Apple diese Gesetze mit Warnmeldungen, Gebühren und drückenden Auflagen umgangen. Es ist an der Zeit, dass die Regulierungsbehörden die Gesetze wirklich durchsetzen, damit Entwickler und Verbraucher weltweit von einem offenen und fairen Ökosystem für mobile Apps profitieren können.

Das erwartet euch in Fortnite

Hattet ihr bisher mit Fortnite nichts am Hut? Dann wollen wir euch natürlich schnell erklären, was genau euch erwartet. Fortnite wurde vor allem durch den Spielmodus „Battle Royal“ bekannt. In einer Runde treten bis zu 100 Spieler gegeneinander an und kämpfen darum, als letzte Person oder letztes Team übrig zu bleiben. Dabei kombiniert das Spiel schnelle Action mit einer bunten Comic-Optik, regelmäßigen Events und ständig neuen Inhalten wie Waffen, Kartenänderungen oder Kooperationen mit bekannten Marken und Filmen.