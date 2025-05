Apple könnte gezwungen sein, Fortnite im US-App Store zu veröffentlichen

Der endlose Streit zwischen Apple und Epic Games geht in die gefühlt hundertste Runde: Nachdem Epic Games kürzlich das eigene Spiel Fortnite wieder im US-App Store veröffentlichen wollte, ignorierte Apple die Einreichung einfach und gab keine Freigabe. Da Epic Games das Fortnite-Update für die USA auch an die EU koppelte, ist das Spiel nun unter iOS seit vergangenem Freitag weltweit offline.

Durch die Blockade von Fortnite im US-amerikanischen App Store sieht Epic Games die einstweilige Verfügung, die ein Gericht Apple auferlegt hatte, verletzt. Das Software-Unternehmen fordert nun das Gericht auf, Apple zu zwingen, die App im App Store zuzulassen. Die zuständige Richterin, die mit dem Fall betraut worden ist, hat sich mittlerweile zu dem Thema geäußert – und zeigt sich zunehmend genervt von Apples Verstößen und Epics Nörgelei. Sollten sich die beiden Firmen nicht außergerichtlich einigen, würde es am 27. Mai zu einer gerichtlichen Anhörung kommen, bei der auch Führungskräfte wie Phil Schiller, Chef des App Stores, erscheinen könnten. Das zuständige Gericht in Kalifornien äußerte sich wie folgt zur Angelegenheit (via MacRumors):

„Dem Gericht liegt der Antrag von Epic Games, Inc. auf Durchsetzung der einstweiligen Verfügung vor. Das Gericht erlässt daher diese Verfügung, um zu begründen, warum dem Antrag nicht stattgegeben werden sollte. Die Anhörung soll nach dem unten aufgeführten Zeitplan erfolgen und die rechtliche Grundlage enthalten, auf der Apple behauptet, dass es die Anordnung des Gerichts ignorieren kann, da es vom Berufungsgericht des neunten Bezirks keine Aussetzung erhalten hat, obwohl sein Antrag vor zwölf Tagen, am 7. Mai 2025, eingereicht wurde. Offensichtlich ist Apple durchaus in der Lage, diese Frage ohne weitere Schriftsätze oder eine Anhörung zu klären. Sollten die Parteien jedoch keine gemeinsame Mitteilung einreichen, dass diese Angelegenheit geklärt ist und ein Eingreifen des Gerichts erforderlich ist, muss der Apple-Beamte, der persönlich für die Einhaltung der Bestimmungen verantwortlich ist, persönlich zu der Anhörung erscheinen, die hiermit für Dienstag, den 27. Mai 2025 um 9:00 Uhr im United States District Court, Northern District of California, Oakland, Kalifornien, Gerichtssaal Eins anberaumt wird.“

Apple äußert sich über eigenen Anwalt

Apple hat mittlerweile Epic Games über den eigenen Anwalt mitgeteilt, dass die einstweilige Verfügung nichts am eigenen Recht ändere, das Entwicklerkonto von Epic Games bereits im Jahr 2020 zu kündigen. Apple bekräftigte außerdem die Haltung, dass man die Rückkehr von Fortnite in den App Store nicht in Betracht ziehen werde, bis alle Rechtsstreitigkeiten in den USA beendet seien. MacRumors glaubt, dass Apple schlussendlich Fortnite wieder im US-App Store genehmigen wird.

„Es ist möglich, dass Apple weitere Gerichtsprozesse vermeiden will und Fortnite in den USA zulässt. Apple könnte sich aber auch dafür entscheiden, erneut vor Gericht zu gehen, um zu argumentieren, dass es das Recht hat, die Wiederzulassung des Epic Games-Entwicklerkontos und die Rückkehr von Fortnite in den App Store weiterhin zu verweigern. Apple hat sich ansonsten an die gerichtliche Verfügung gehalten und Apps wie Spotify und Patreon erlaubt, App-Updates einzureichen, die Links zu Web-Kaufoptionen anstelle von In-App-Käufen enthalten.“

Den Spielern und Spielerinnen von Fortnite auf der ganzen Welt ist mit der aktuellen Situation nicht geholfen: Das Battle Royale-Game ist nach wie vor weltweit offline. Wie es aussieht, plant Epic Games auch nicht, eine reine EU-Version des Spiels über den eigenen alternativen App-Marktplatz anzubieten. Es bleibt abzuwarten, ob und wann Fortnite wieder funktionstüchtig ist und ob es in den USA überhaupt noch einmal im App Store landen wird.