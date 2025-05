Nach Missachtung der App Store-Verfügung: Apple droht Entwickler-Klage

Nachdem Apple bereits in der vergangenen Woche eine gerichtliche Niederlage gegen Epic Games hinnehmen musste, droht nun neuer Ärger von Seiten einiger Entwickler und Entwicklerinnen im App Store. Diese zeigen sich unzufrieden mit der „vorsätzlichen Verletzung“ der Anti-Steering-Verfügung, der Apple nach dem Urteil im Epic Games-Verfahren im US-App Store umsetzen muss.

Wie unter anderem MacRumors berichtet, habe sich ein Unternehmen namens Pure Sweat Basketball mit der Anwaltskanzlei Hagens Berman zusammengetan, um eine Sammelklage gegen Apple einzureichen und auf diesem Weg zu versuchen, Geld für Entwickler und Entwicklerinnen einzutreiben.

In der letzten Woche hatte Apple einen Rechtsstreit mit Epic Games verloren, in dem es um die mangelhafte Umsetzung von gerichtlichen Auflagen im App Store ging, die das Gericht nun als wettbewerbswidrig einstufte. Strenge Regeln, die nur einen externen Link in App Store-Apps zuließen sowie von Apple eingestrichene Provisionen zwischen 12 und 27 Prozent für außerhalb des App Stores getätigte Käufe stießen beim kalifornischen Gericht auf Widerstand.

Apple musste daraufhin die eigenen App Store-Regularien in den USA ändern und externe Zahlungslinks ohne Einschränkungen erlauben. Die nun geplante Sammelklage gibt an, dass Apples Maßnahmen zur Umgehung der einstweiligen Verfügung Entwickler und Entwicklerinnen im App Store „Milliarden von Dollar“ an Einnahmen gekostet hätten. MacRumors berichtet dazu:

„Aufgrund von Apples Anti-Steering-Implementierung nutzten nur 34 von 136.000 Entwicklern die Option des externen Zahlungslinks, bevor die Bedingungen letzte Woche geändert wurden. Die Klage fordert eine Entschädigung für alle US-Entwickler, die zwischen dem 17. Januar 2024 und dem Zeitpunkt, an dem Apple die ursprüngliche Verfügung vollständig befolgte, In-App-Käufe zu Preisen anboten, die nicht Null waren.“

Über die Sammelklage soll Apple laut Klageschrift gezwungen werden, alle „unrechtmäßig erworbenen Gewinne“ herauszugeben. Die Anwaltskanzlei Hagens Berman, die den Fall bearbeitet, ist in dieser Angelegenheit keine Unbekannte: Hagens Berman habe laut MacRumors in der Vergangenheit bereits einen Vergleich in Höhe von 100 Millionen US-Dollar für Entwickler und Entwicklerinnen im Zusammenhang mit App Store-Gebühren von Apple erreicht.