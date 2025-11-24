appgefahren Ticker: Meldungen & Deals in KW48/2025 (3 News)

Spannende Neuigkeiten

FreddyKommentar schreiben zu appgefahren Ticker: Meldungen & Deals in KW48/2025 (3 News)
Hinweis: Artikel enthält Affiliate-Links. Was ist das?

MacBook-Tastatur mit Tasten.

+++ Donnerstag um 14:45 Uhr – Das habe ich am Black Friday gekauft +++

Während ich in den letzten Jahren am Black Friday eher weniger als mehr gekauft habe, jammert mein Konto dieses Jahr deutlich mehr. Bei Amazon habe ich neue Aufsätze für meine Philips Sonicare Zahnbürste, einen neuen All-in-One-Trimmer von Philips sowie eine Jeans für meine Frau bestellt. Darüber hinaus habe ich bei MediaMarkt für meine Außenbeleuchtung mehrere Hue Dymera sowie zwei Outdoor-Bewegungsmelder geordert – das tat preislich richtig weh. Außerdem suche ich noch nach guten Angeboten für einen Fahrradanhänger, der schon etwas länger auf meiner Wunschliste steht. Habt auch ihr Schnäppchen gemacht?

+++ Montag um 14:45 Uhr – Neues Video von Apple +++

Apple bewirbt im neuen Clip die Kühlkammer des iPhone 17 Pro, die eine noch höhere Dauerleistung ermöglicht.


Angebot
Apple iPhone 17 Pro 256 GB: 6,3' Display mit ProMotion bis zu 120 Hz, A19 Pro Chip,...
Apple iPhone 17 Pro 256 GB: 6,3" Display mit ProMotion bis zu 120 Hz, A19 Pro Chip,...
  • UNIBODY DESIGN. FÜR EINZIGARTIGE PERFORMANCE. − Heißgeschmiedetes Aluminium Unibody Design für das leistungsstärkste iPhone, das es ja gab.
  • ROBUSTER CERAMIC SHIELD. AUF VORDER- UND RÜCKSEITE. − Der Ceramic Shield schützt die Rückseite des iPhone 17 Pro für 4x höheren Bruchschutz....
1.299,00 EUR 1.253,00 EUR Amazon Prime
Bei Amazon kaufen

Affiliate-Link - letztes Update: 24.11.2025

+++ Montag um 14:11 Uhr – Wir haben das Wochenend-Gewinnspiel vergessen +++

Im ganzen Black Friday Stress ist uns am Freitag das Wochenende-Gewinnspiel durchgerutscht. Da der 1. Advent und der 1. Dezember nicht mehr weit entfernt sind, könnt ihr euch in den kommenden Wochen auf unseren Adventskalender freuen, bei dem ihr pro Tag Preise im Wert von mehr als 300 Euro gewinnen könnt.

Anzeige

Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

Mehr News

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Copyright © 2025 appgefahren.de