appgefahren Ticker: Meldungen & Deals in KW48/2025 (3 News)

+++ Donnerstag um 14:45 Uhr – Das habe ich am Black Friday gekauft +++

Während ich in den letzten Jahren am Black Friday eher weniger als mehr gekauft habe, jammert mein Konto dieses Jahr deutlich mehr. Bei Amazon habe ich neue Aufsätze für meine Philips Sonicare Zahnbürste, einen neuen All-in-One-Trimmer von Philips sowie eine Jeans für meine Frau bestellt. Darüber hinaus habe ich bei MediaMarkt für meine Außenbeleuchtung mehrere Hue Dymera sowie zwei Outdoor-Bewegungsmelder geordert – das tat preislich richtig weh. Außerdem suche ich noch nach guten Angeboten für einen Fahrradanhänger, der schon etwas länger auf meiner Wunschliste steht. Habt auch ihr Schnäppchen gemacht?

+++ Montag um 14:45 Uhr – Neues Video von Apple +++

Apple bewirbt im neuen Clip die Kühlkammer des iPhone 17 Pro, die eine noch höhere Dauerleistung ermöglicht.

+++ Montag um 14:11 Uhr – Wir haben das Wochenend-Gewinnspiel vergessen +++

Im ganzen Black Friday Stress ist uns am Freitag das Wochenende-Gewinnspiel durchgerutscht. Da der 1. Advent und der 1. Dezember nicht mehr weit entfernt sind, könnt ihr euch in den kommenden Wochen auf unseren Adventskalender freuen, bei dem ihr pro Tag Preise im Wert von mehr als 300 Euro gewinnen könnt.