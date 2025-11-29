Signal: Desktop-Version des Messengers mit neuer Medienübersicht

Der beliebte Messenger Signal (App Store-Link) kann nicht nur auf dem iPhone verwendet werden, sondern lässt sich auch auf Desktop-Rechnern wie dem Mac, unter Windows oder Linux nutzen. Nun berichtet der Blog AboutSignal, dass man in der neuesten Betaversion von Signal for Desktop eine neue Medienübersicht integriert hat.

Wie Signal berichtet, wurde die Desktop-Version in der Betaversion v7.81 erheblich verbessert und enthält nun eine komplett überarbeitete Medienübersicht sowohl in Einzelchats als auch in Gruppen. Bisher bestand diese Übersicht nur aus zwei Registerkarten: „Medien“ und „Dateien“.

Ab dieser Version wurden auch die Bereiche „Audio“ und „Links“ hinzugefügt. Dadurch lassen sich Sprachnachrichten, Audiodateien oder geteilte Links viel einfacher finden, ohne endlos durch die Unterhaltung scrollen zu müssen.

Geteilte Inhalte in der Desktop-Version schnell finden

„Mit dieser neuen Medienübersicht bietet Signal Desktop eine übersichtlichere Möglichkeit, geteilte Inhalte schnell zu finden“, lässt das Entwicklerteam von Signal wissen. Bereits kürzlich hat Signal einige wichtige Updates für die Desktop-Version des Messengers veröffentlicht: Dazu gehören Benachrichtigungsprofile, mit denen man Benachrichtigungen besser steuern kann, sowie Chat-Ordner, mit denen man Chat-Listen viel übersichtlicher organisieren kann.

Wer Signal bisher noch nicht auf dem Desktop-Rechner verwendet hat, kann den Download der offiziellen Version sowohl für macOS, Windows oder Linux kostenlos von der Signal-Website anstoßen. Zur Nutzung benötigt es eine vorher installierte Mobilversion auf dem Smartphone. Auch die mobile App ist weiterhin gratis und ohne Werbung nutzbar, und wurde unter iOS erst vor wenigen Tagen um eine neue Backup-Möglichkeit erweitert. Es ist davon auszugehen, dass die neue Medienübersicht der Desktop-Betaversion auch schon bald ihren Weg in die offizielle App finden wird.