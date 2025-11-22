WhatsApp: Verbesserte Info-Funktion zeigt anderen, was man gerade macht

Der Messenger von Meta, WhatsApp (App Store-Link), gehört hierzulande noch immer zu den beliebtesten seiner Art. Erst kürzlich hatte man mit der Ankündigung, einen Multi-Account-Support aufs iPhone zu bringen, erneut auf sich aufmerksam gemacht. Nun berichtet das WhatsApp-Team in einem Blogbeitrag von einer weiteren Verbesserung beim eigenen Messenger.

Wie das Entwicklerteam von WhatsApp erklärt, hat man die Info- bzw. Status-Funktion des Messengers verbessert. Mit dieser kann man anderen Personen zeigen, was man gerade macht. Die Info- oder Status-Funktion gehört mittlerweile zu vielen Messengern dazu und war das allererste Feature, das WhatsApp in Anfangszeiten veröffentlicht hatte.

Bevor man überhaupt allen Usern private Nachrichten ermöglichte, konnte man mit diesem Feature schnell und einfach mitteilen, was gerade im eigenen Leben passiert. Nun stellt man also die überarbeitete Version der Info vor, die „jetzt noch sichtbarer, aktueller und einfacher zu nutzen“ sein soll. Das Entwicklerteam berichtet:

„Für die Tage, an denen du im einen Moment Zeit hast und im nächsten schon wieder beschäftigt bist: Mit einem Emoji und einem kurzen Satz kannst du in deiner Info sagen, warum du gerade nicht sprechen kannst oder worüber du dich gerne unterhalten möchtest.“

User entscheiden selbst, wer die Info sehen kann

Die Info soll nun auch leichter zu finden sein: Sie befindet sich oben in Einzelchats und im eigenen Profil. Es lässt sich auch direkt auf die Info einer Person antworten, indem man im Chat darauf tippst. Die Info läuft nach einem Tag ab, aber es lässt sich auch festlegen, dass sie kürzer oder länger angezeigt wird. Dazu ruft man die Einstellungen auf und tippt auf „Info festlegen“, um die gewünschte Dauer auszuwählen.

Darüber hinaus kann jeder WhatsApp-Nutzer bzw. -Nutzerin selbst entscheiden, für wen die eigene Info angezeigt wird. In den Datenschutz-Einstellungen kann man festlegen, dass nur die Kontakte die Info sehen können, alternativ kann man sie auch für eine größere Zielgruppe sichtbar machen. Die neue Info-Funktion soll ab dieser Woche auf Mobilgeräten eingeführt werden.