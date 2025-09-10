Hands-on-Videos aller neuen Apple-Produkte

Gestern hat Apple neue Produkte vorgestellt und nach der Keynote im Steve Jobs Theatre durften die Neuheiten auch direkt ausprobiert werden. Da Apple unsere Einladungen nach Cupertino mal wieder verschlampt hat, haben wir uns auf die Suche nach nette YouTubern gemacht, die die neuen Geräte schon ausprobiert haben. In diesem Artikel findet ihr je ein empfehlenswertes Hands-On-Video zu jedem neuen Apple-Produkt, das gestern Abend vorgestellt wurde. Wir wünschen euch gute Unterhaltung.

iPhone Air: Das dünnste iPhone aller Zeiten

Rafael Zeier aus der Schweiz zeigt in seinem Video ziemlich eindrucksvoll, wie eng es auf so einem Apple-Event zugeht. Und er hat das iPhone Air in der Hand – das wollen wir uns natürlich nicht entgehen lassen.

iPhone 17 Pro und Pro Max: Drei außergewöhnliche Farben

Wir werden wohl bei den Pro-Modellen bleiben. Freddy wird sich am Freitag ein iPhone 17 Pro Max bestellen, ich ein kleines Pro. Die Farben, die Apple in diesem Jahr ausgewählt hat, sind dabei durchaus außergewöhnlich. Für welches Modell entscheidet ihr euch? Niels, ein YouTuber aus den Niederlanden, zeigt uns in seinem Video alle Farben im Vergleich.

iPhone 17: Das einzige Basis-Modell

Bei den drei Highlights aus der iPhone 17 Serie war es gar nicht so einfach, ein Video rund um das einzig verbliebene iPhone-Modell zu finden. Aber hier haben wir doch noch ein Hands-On zum iPhone 17 für euch.

Apple Watch Series 11 und Apple Watch Ultra 3

Wir haben kurz überlegt und dann aber ziemlich schnell festgestellt: Wir bleiben bei unserer Apple Watch Series 10. Die Änderungen sind einfach zu klein, zumal einige neue Gesundheits-Features wie Bluthochdruck-Warnungen auch auf die ältere Watch kommen. Wie die beiden neuen Top-Modelle aussehen, könnt ihr euch trotzdem ansehen.

Apple Watch SE 3: Das viel größere Update

Das größte Update hat eigentlich die Basis-Watch bekommen. Die Apple Watch SE 3 profitiert enorm von einem verbesserten Display. Im Video von The Verge könnt ihr alle weiteren Neuerungen entdecken.

AirPods Pro 3: Haben wir auch schon bestellt

Okay, ein Hands-on-Video von Kopfhörern auf einem lauten Event. Das bringt nur bedingt etwas. Aber wir wollen die neuen Kopfhörer von Apple ja hier nicht unterschlagen, immerhin haben wir sie gestern auch schon bestellt. Wir sind gespannt!