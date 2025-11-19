Luftqualität-App: Neue Version enthält jetzt auch Schwefeldioxid-Werte

Das Umweltbundesamt hat seinen Luftqualitätsindex erweitert und im Zuge dessen auch die dazugehörige Luftqualität-App (App-Store-Link) einem Update unterzogen. In den Index wird nun auch die Belastung mit Schwefeldioxid einbezogen. Auch eine neue Bewertungsskala ist nun Teil des Funktionsumfangs der App.

Ziel des neuen Bewertungssystems ist es, künftig gesundheitliche Risiken stärker in den Vordergrund zu stellen. Darum enthält der neue Luftqualitätsindex des Umweltbundesamtes nun die Schadstoffe Feinstaub, Stickstoffdioxid, Ozon und erstmalig auch Schwefeldioxid in einer Skala. Ausgewertet wird anhand einer fünfstufigen Skala von „sehr gut“ bis „sehr schlecht“.

Luftqualität-App erkennt Schwefeldioxid

Steigt ein Wert in der Luft an, so ergibt sich ein höheres Risiko für die Gesundheit durch das Einatmen der Luft. Wie das Umweltbundesamt mitteilt, können auch geringe Mengen eines jeweiligen Schadstoffs schon Auswirkungen auf die Gesundheit haben.

Mit dem Update auf Version 3.1.0 wird der neue Index nun auch in der Luftqualität-App des Umweltbundesamts ausgegeben und auch das Bewertungssystem hinzugefügt. Mit Blick auf die Feinstaubbelastung findet ihr in der App nun auch eine Anzeige von Stundenmittelwerten.

Jetzt das neuste Update installieren

Wer empfindlich auf Schadstoffe in der Luft reagiert, sollte sich die kostenfreie Anwendung des Umweltbundesamts einmal genauer ansehen. Doch auch wem eine solche Belastung auf den ersten Blick nichts ausmacht, dürfte eine Information über den Grad der Luftverschmutzung nützlich sein. Denn die App zeigt euch außerdem auch an, wie ihr euch im Falle von erhöhten Werten im Idealfall verhalten solltet, um ein gesundheitliches Risiko zu minimieren. Das App-Update könnt ihr ab sofort kostenlos im App Store herunterladen. Sie funktioniert auf allen Apple-Gerätetypen und erfordert gerade man iOS 15.0 bzw. macOS 12 und watchOS 9.0.