Google Gemini: KI-Modell in Version 3.0 erschienen

Die großen Tech-Konzerne im Silicon Valley rüsten rapide auf, wenn es um die Weiterentwicklung von Künstlicher Intelligenz geht. Neben Microsoft, Amazon, OpenAI sowie Apple mit Apple Intelligence verfolgt auch Google mit der Gemini-KI einen sehr aggressiven Ansatz und versucht, die eigene KI in möglichst vielen Produkten unterzubringen. Dabei muss der Spagat zwischen Nutzbarkeit und Kosten gelingen.

Nun hat Google in einem Blogbeitrag die neueste Version der hauseigenen KI, Google Gemini 3.0, angekündigt. Vor rund elf Monaten hatte man bereits Gemini in Version 2.0 auf den Weg gebracht. Mit dem nun veröffentlichten Update soll laut Google „eine neue KI-Ära“ beginnen.

Beinahe zwei Jahre nach der allerersten Vorstellung von Gemini will Google mit der Präsentation von Gemini 3 ein neues Kapitel aufschlagen: Das bisher leistungsstärkste Modell soll den nächsten Schritt auf dem Weg zur AGI (Artificial General Intelligence) markieren. Den Auftakt macht eine Vorabversion von Gemini 3 Pro, integriert in verschiedene Google Produkte, inklusive dem KI-Modus der Google Suche. „Gemini 3 Pro bietet hochmoderne Funktionen für logisches Denken und Multimodalität und übertrifft bei allen wichtigen KI-Benchmarks Gemini 2.5 Pro deutlich“, berichtet Google.

Mit 1.501 Punkten führt Gemini 3 Pro das LMArena-Ranking an. Das Modell leistet komplexe Schlussfolgerungen auf PhD-Niveau und setzt einen neuen Standard für die neuesten Modelle in der Mathematik. Gemini 3 Pro geht über Text hinaus und definiert multimodales Schlussfolgern laut Google „mit bahnbrechenden Ergebnissen“. Außerdem habe das KI-Modell einen großen Fortschritt in Bezug auf die faktische Genauigkeit gemacht: „Das bedeutet, dass Gemini 3 Pro in der Lage ist, komplexe Probleme in einer Vielzahl von Themenbereichen wie Naturwissenschaften und Mathematik mit hoher Zuverlässigkeit zu lösen“, so Google.

Deep-Think-Modus soll noch komplexere Probleme lösen

Ein Deep-Think-Modus hebt laut Google die Leistung von Gemini 3 auf ein neues Level: Er optimiere das logische Denken sowie das multimodale Verständnis und ermögliche so die Lösung noch komplexerer Probleme. In Tests habe Gemini 3 Deep Think die bereits beeindruckende Leistung von Gemini 3 Pro übertroffen. Außerdem soll das KI-Modell in Tests „beispiellose“ Ergebnisse hinsichtlich der Fähigkeit, neue Herausforderungen zu meistern, geliefert haben.

Für Endnutzer und -nutzerinnen sollen sich mit Gemini 3 noch komplexere und kombinierte Aufgaben lösen lassen. Das Modell kombiniere modernste Schlussfolgerungs-, Bild- und Raumverständnisfähigkeiten, eine mehrsprachige Leistung und ein Kontextfenster von einer Million Tokens, um zum sinnvollen Lernen beizutragen. Google liefert dazu auch einige Beispiele:

„Wenn ihr zum Beispiel lernen möchtet, wie ihr Familienrezepte kocht, kann Gemini 3 handgeschriebene Rezepte in verschiedenen Sprachen entschlüsseln und in ein Kochbuch übersetzen, das ihr mit eurer Familie teilen könnt. Oder wenn ihr euch in ein neues Thema einarbeiten möchtet, könnt ihr Gemini wissenschaftliche Arbeiten, lange Videovorträge oder Tutorials geben und das Modell generiert Code für interaktive Karteikarten, Visualisierungen oder andere Formate, die euch helfen, den Stoff zu beherrschen.“

Auch Entwickler und Entwicklerinnen sollen von Gemini 3 profitieren. Das neue KI-Modell soll sich besonders für die Zero-Shot-Generierung eignen und kann komplexe Prompts und Anweisungen verarbeiten, um eine umfangreiche, interaktive Web-UI zu rendern. Mit Gemini 3 lässt es sich auch coden – in Google AI Studio, Vertex AI, der Gemini CLI und Googles neuen Plattform für die Entwicklung von Agenten, Google Antigravity. Außerdem ist Gemini in Plattformen von Drittanbietern wie Cursor, GitHub, JetBrains, Manus und Replit verfügbar.

Das neue Gemini 3-Modell lässt sich ab sofort in der Gemini-App von Google (App Store-Link) sowie für Personen mit Google AI Pro und Ultra im KI-Modus in der Google-Suche testen. Entwickler und Entwicklerinnen finden die neue KI in der Gemini API in der neuen Agenten-Plattform AI Studio, in Google Antigravity und der Gemini CLI. Unternehmen können Gemini 3 in Vertex AI und Gemini Enterprise ausprobieren. Der Deep-Think-Modus von Gemini 3 wird noch hinsichtlich Sicherheit getestet und soll in den kommenden Wochen für Personen, die über ein Google AI Ultra-Abonnement verfügen, zur Verfügung gestellt werden.