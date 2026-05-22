BBEdit 16: Der Mac-Klassiker wird intelligenter und schneller

Mit BBEdit 16 (App-Store-Link) veröffentlicht Bare Bones Software ein umfangreiches Update seines bekannten Text- und Code-Editors für macOS. Die neue Version richtet sich erneut an Entwickler, Webdesigner und Power-User, die große Mengen an Text, Code und Markup-Dateien effizient verwalten möchten. Dabei modernisiert BBEdit viele bestehende Funktionen und ergänzt die App um einige überraschend praktische Neuerungen.

Besonders spannend ist die neue Möglichkeit, Texte direkt innerhalb von Bildern zu durchsuchen. Damit erkennt BBEdit Inhalte aus Screenshots, Fotos oder Grafiken und integriert diese in die bekannte Mehrdatei-Suche. Selbst komplexe grep-Muster lassen sich auf diese Weise anwenden, was die Recherche in großen Projektarchiven deutlich erleichtert.

BBEdit 16 erweitert Automatisierungen

Ein weiterer Schwerpunkt von BBEdit 16 liegt auf der tieferen Integration in Apples Kurzbefehle-App. Zahlreiche neue App-Intents erlauben es, Textoperationen direkt über Shortcuts auszuführen. Nutzer können etwa Zeilen sortieren, doppelte Inhalte entfernen oder grep-basierte Ersetzen-Funktionen automatisieren, ohne BBEdit sichtbar öffnen zu müssen. Gerade für Entwickler und Administratoren eröffnet das neue Möglichkeiten für automatisierte Workflows unter macOS.

Auch die Notebook-Funktion hat Bare Bones Studio deutlich überarbeitet. Inhalte lassen sich nun schneller filtern, da BBEdit im Hintergrund eine Indexierung nutzt. Zusätzlich können unterschiedliche Projekte und Notebooks mit eigenen Farbschemata versehen werden, was die Orientierung in mehreren Arbeitsbereichen vereinfacht. Laut Bare Bones wurde außerdem intensiv an der Performance gearbeitet. Unter anderem sollen SFTP-Transfers nun massiv schneller laufen und gleichzeitig weniger Systemressourcen benötigen.

Auch neue KI-Funktionen sind an Bord

Im Bereich künstliche Intelligenz verbessert BBEdit 16 die sogenannten AI Worksheets. Antworten kompatibler Sprachmodelle werden jetzt während der Generierung live eingeblendet, statt erst nach Abschluss der Anfrage zu erscheinen. Darüber hinaus kann die App verfügbare Modelle direkt über die APIs der jeweiligen Anbieter abrufen. Nutzer müssen Modellnamen also nicht mehr manuell eintragen. Ergänzt wird das Update durch eine modernisierte HTML-Validierung über die W3C-API, eine optionale lokale Prüfung sowie eine neue VI-Tastatur-Emulation für langjährige Terminal-Nutzer.

Das Update von BBEdit 16 steht ab sofort im App Store zum Download bereit. Die Vollversion bekommt ihr im Abo für monatlich 5,99 Euro oder jährlich 59,99 Euro.