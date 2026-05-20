Mova hat vor Dreame und Roborock bewiesen, dass sie aktuell den besten Saug- und Wischroboter bauen. Der Mova V70 Ultra Complete bietet Techniken, die weltweit derzeit einzigartig sind. Die beiden Highlights: Der Roboter kann seine Seitenbürste mit 12 Zentimetern besonders weit ausfahren, während das Wischpad sogar um bis zu 16 Zentimeter ausgefahren werden kann. Ob das im Alltag einen Unterschied macht? Ich habe getestet, denn bei mir fährt der V70 schon seit ein paar Wochen durch das Haus.

Mova V70 Ultra Complete bietet enormen Lieferumfang

Da es sich hier um die Complete-Version handelt, fällt der Lieferumfang besonders üppig aus. Neben Roboter und Station gibt es zusätzlich eine doppelte Hauptbürste, eine Seitenbürste, zwei HEPA-Filter sowie sechs Wischpads. Damit ist man jedenfalls für die nächsten Jahre gerüstet und nicht auf die Verfügbarkeit von Ersatzteilen angewiesen.

Aufbau und Installation folgen dem immer gleichen Schema, da lediglich der Roboter in die Station gesetzt werden muss. Mit dem aufgebrachten QR-Code unter der Abdeckung ist der V70 schnell per App eingerichtet und mit dem WLAN verbunden.

Die erste Kartierung ist schnell erledigt, da der Roboter die Räume grob abfährt und anschließend eine exakte Karte erstellt. Diese lässt sich nach den eigenen Wünschen anpassen. Die MOVA-App ist dabei benutzerfreundlich und bietet alle erdenklichen Einstellmöglichkeiten, um die Reinigung bestmöglich an die gegebenen Umstände anzupassen.

Ihr könnt die Karte bearbeiten oder mehrere Karten anlegen, No-Go-Zonen und Teppiche einzeichnen, das Reinigungsintervall der Wischpads einstellen, die Reihenfolge der Zimmerreinigung definieren, exakt festlegen, wie in jedem Raum gesaugt und gewischt wird und vieles mehr. Die App lässt an dieser Stelle keine Wünsche offen, zudem ist sie intuitiv und einfach zu bedienen.

Bringt die weit ausfahrbare Seitenbürste Vorteile?

Ja und nein. Die Eckenreinigung wird zur vollen Zufriedenheit ausgeführt, allerdings bringt die neue Seitenbürste hierbei keine weiteren Vorteile mit. Die Ecken werden sauber leer gefegt, sodass nichts liegen bleibt – das schaffen allerdings auch Modelle mit herkömmlicher Seitenbürste.

Doch der verlängerte Arm spielt an anderer Stelle seine Stärken aus. Reinigt der Roboter rund um Stuhl- oder Möbelbeine, kann er seine Bürste deutlich weiter ausfahren und erreicht Stellen, die andere Roboter ungenutzt lassen. Darüber hinaus kann die Seitenbürste auch an schwer zugänglichen Stellen weiter reinigen, zum Beispiel entlang der Kante des Kühlschranks.

Der Mova V70 Ultra Complete nutzt die Bürste intelligent und fährt sie immer dann aus, wenn es notwendig ist. Und da sich die Bürste anheben lässt, meidet sie Flüssigkeiten, um diese nicht zu verschmieren.

Mova V70 Ultra Complete: Wie gut wischt das neue Wischpad?

Das absolute Highlight ist das um bis zu 16 Zentimeter ausfahrbare Wischpad. Auch hier kommt ein verlängerter Arm zum Einsatz, der die Reinigung der Böden fast komplett macht. Das Wischpad kann nicht nur weiter unter flache Möbel ausgefahren werden, die der Roboter aufgrund seiner Bauhöhe von 8,8 Zentimetern nicht erreicht. Er reinigt auch rund um Stuhl- und Möbelbeine zuverlässig, da das Wischpad Stellen erreicht, bei denen herkömmliche Modelle aufgeben müssen. Auch hier gilt: Der V70 fährt das Wischpad immer dann weiter aus, wenn es gebraucht wird.

Mit dem neuen Wischsystem stellt Mova sicher, dass deutlich mehr Fläche zuverlässig gereinigt wird. Und ja: Im Alltag macht das einen entscheidenden Unterschied.

Während normaler Schmutz und Staub problemlos entfernt werden, ist der Test mit eingetrocknetem Ketchup fast unfair. Aber: Mit seinen 15 N Druckkraft auf den Boden löst der V70 den Fleck, allerdings benötigt er dafür deutlich mehr Überfahrten und mehr Zeit. Ich habe dafür in der App die Beta-Funktionen zur Fleckenerkennung aktiviert, sodass der Roboter diese Bereiche selbstständig gründlicher reinigt.

Und wie gut saugt der Mova V70 Ultra Complete?

40.000 Pascal Saugleistung auf dem Papier sind enorm. Und auch im Test zeigt sich: Der V70 saugt richtig gut. Von 15 Gramm Schmutz hat der Roboter sehr gute 14,9 Gramm aufgesaugt, wobei ich festgestellt habe, dass die Seitenbürste relativ wenige Partikel weggeschleudert hat. Zusätzlich habe ich mit voller Saugleistung meinen relativ kurzflorigen Teppich gereinigt und auch hier konnte der Roboter überzeugen, da er 14,8 Gramm der Schmutzmischung aufgesaugt hat.

Doppelschwellen bis zu 9 Zentimeter überwinden

Mit einem zusätzlichen Beinchen kann der Mova V70 auch besonders hohe Schwellen überwinden. Laut Mova sind doppelte Schwellen von bis zu 9 Zentimetern überwindbar, wobei diese jeweils maximal 4,5 Zentimeter hoch sein dürfen. In meinem Test hat der Roboter 4,5 Zentimeter problemlos überwunden, wobei das immer etwas dauert und etwas unbeholfen aussieht.

Aber: Wer zum Beispiel im Altbau hohe Schwellen hat, stellt so sicher, dass die komplette Wohnung gereinigt wird.

Mova V70 Ultra Complete erkennt auch kleine Hindernisse

Ausgestattet mit einem Laserturm, Sensoren und Kameras erkennt der Mova V70 Ultra Complete auch kleine Objekte und Gegenstände. Die Hinderniserkennung ist wirklich sehr gut: Im Test habe ich sowohl kleine als auch größere Gegenstände in den Weg gelegt. Größere Objekte sind ohnehin kein Problem, aber auch ein aufgerolltes und flaches Kabel hat der Mova V70 erkannt und umfahren. Allerdings gibt es ein paar Abstriche in der B-Note: Obwohl der Roboter ein kleines Spielzeugauto erkannt hat, hat er es anschließend mit seiner langen Seitenbürste erwischt und verschoben. Hier kann Mova sicherlich per Software nachbessern, um Abstände besser einschätzen zu können.

Insgesamt bin ich mit der Hinderniserkennung sehr zufrieden. Dennoch empfehle ich, den Boden möglichst aufgeräumt zu halten, damit der Roboter bestmöglich und effizient arbeiten kann.

All-in-One-Basisstation setzt auf beutelloses System

Der Mova V70 Ultra Complete geht nochmals einen Schritt weiter, da die Station auf ein beutelloses System setzt. Demnach kommt kein Staubbeutel mehr zum Einsatz, sondern eine Staubbox, die sich entnehmen und entleeren lässt. Ein Langzeittest muss noch zeigen, wie sich das System auf Dauer schlägt, allerdings erspart man sich so das Nachkaufen herkömmlicher Staubbeutel.

Darüber hinaus reinigt die Station die Wischpads mit 100 Grad heißem Wasser, um Flecken und Schmutz zu lösen. Nach der Reinigung sind die Pads wieder sauber, sodass sie für den nächsten Einsatz bereit sind. Und wer große Flächen reinigt, kann festlegen, dass der Roboter zwischendurch zur Station fährt und die Wischpads reinigt. Anschließend sorgt ein heißer Föhn dafür, dass keine Gerüche oder Schimmel entstehen.

Mein Fazit zum Mova V70 Ultra Complete

Der Mova V70 Ultra Complete ist aktuell der beste Saug- und Wischroboter auf dem Markt. Besonders die verlängerte Seitenbürste sowie das verlängerte Wischpad sorgen für hervorragende Ergebnisse und sind derzeit weltweit einzigartig. Darüber hinaus sind eine sehr gute Navigation sowie Hinderniserkennung mit dabei, allerdings ist der Roboter mit 8,8 Zentimetern etwas höher als die Konkurrenz. Die Station mit fest installierter Staubbox verursacht keine Folgekosten mehr und die Möglichkeit, gleich zwei Reinigungslösungen zu verwenden, ergibt in Haushalten mit verschiedenen Böden oder Haustieren durchaus Sinn.

Wer jetzt denkt, dass das neueste Top-Modell mehr als 1.500 Euro kostet, liegt falsch. Klar, der Mova V70 Ultra Complete ist nicht günstig, aber das Preis-Leistungs-Verhältnis ist fair: Statt 1.399 Euro kostet der V70 zum Start nur 1.249 Euro und bringt zudem ein üppiges Zubehörpaket mit.