Dreame X60 Pro Ultra Complete: Neues Flaggschiff mit 18cm UltraExtend-Wischpad-Technolgie

Der neue Dreame X60 Pro Ultra Complete soll zeigen, wie weit sich moderne Saug- und Wischroboter inzwischen entwickelt haben. Der Hersteller setzt dabei nicht nur auf mehr Saugleistung oder größere Akkus, sondern kombiniert intelligente Navigation, ausfahrbare Reinigungssysteme und KI-gestützte Objekterkennung zu einem Gesamtpaket, das vor allem schwer erreichbare Stellen im Haushalt ins Visier nimmt. Unter dem Motto „Super Cover, super Discover“ will Dreame genau dort punkten, wo viele Roboter bislang an ihre Grenzen stoßen.

Im Mittelpunkt steht das neue UltraExtend-System, das erstmals ein zweigliedriges Roboterarmsystem nutzt. Nachdem Dreame bereits mit MopExtend und SideReach Erfahrungen gesammelt hatte, geht die neue Generation einen Schritt weiter. Sowohl die Seitenbürste als auch das Wischpad lassen sich deutlich weiter ausfahren als bisher. Konkret erreicht die Seitenbürste eine Verlängerung von bis zu 12 Zentimetern, während das Mopppad sogar bis zu 18 Zentimeter ausfahren kann.

Möglich wird das durch eine Konstruktion, die sich an einem menschlichen Arm orientiert. Während ein Gelenk wie eine Schulter arbeitet, übernimmt der zweite Abschnitt die Funktion eines Unterarms. Dadurch gelangt der Roboter deutlich einfacher an Sockelleisten, enge Möbelaussparungen oder verwinkelte Bereiche rund um Stuhlbeine. Gerade diese Stellen galten bislang häufig als Schwachpunkt vieler Saugroboter, weil klassische Reinigungssysteme dort schlicht nicht weit genug hinkamen.

KI-System erkennt mehr als 320 Objekte

Darüber hinaus stattet Dreame den X60 Pro Ultra Complete mit dem neuen AI OmniSight System 3.0 aus. Dieses kombiniert zwei KI-Kameras mit jeweils 120 Grad Sichtfeld und die sogenannte VersaLift-Navigation. Laut Hersteller erkennt das System mehr als 320 verschiedene Objekttypen und reagiert innerhalb von lediglich 0,1 Sekunden auf Hindernisse.

Selbst kleine Gegenstände ab einer Größe von 10 Millimetern sollen zuverlässig identifiziert werden. Zusätzlich integriert Dreame eine blaue Lichtfunktion, die transparente Flüssigkeiten sichtbar machen kann. Genau das war für viele ältere Robotergenerationen bislang problematisch, da klare Flüssigkeiten oft schlicht übersehen wurden. Erkennt das System eine solche Verschmutzung, aktiviert der Roboter automatisch den passenden Wischmodus, um gezielt zu reinigen.

Auch bei der eigentlichen Reinigungsleistung legt der Hersteller noch einmal nach. Der X60 Pro Ultra Complete arbeitet mit einer Vormax-Saugkraft von 42.000 Pa und kombiniert diese mit der neuen HyperStream Entwirrungs-DuoBrush 2.0. Zusätzlich kommt ein Thermal Deep Mop System mit bis zu 280 Umdrehungen pro Minute zum Einsatz.

Dadurch soll der Roboter Schmutz, Staub und hartnäckige Flecken in nur einem Reinigungsvorgang entfernen können. Gleichzeitig verspricht Dreame eine nahezu verwicklungsfreie Reinigung, was insbesondere bei langen Haaren oder Tierfell ein wichtiger Faktor im Alltag ist. Außerdem soll das Wischergebnis auf unterschiedlichen Bodenarten möglichst streifenfrei ausfallen.

Bis zu 1.000 Quadratmeter ohne Ladepause

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Ausdauer. Mithilfe der neuen PowerMaster-Technologie unterstützt der Roboter ein Schnellladesystem. Laut Dreame reichen bereits 5,5 Minuten Ladezeit aus, um 24 Prozent der Akkukapazität wiederherzustellen.

Mit einer vollständigen Akkuladung soll der X60 Pro Ultra Complete anschließend Flächen von bis zu 1.000 Quadratmetern reinigen können. Ergänzt wird das Ganze durch ein intelligentes Energiemanagement sowie mehrere Schutzmechanismen für die Batterie, um eine möglichst konstante Leistung zu gewährleisten.

Darüber hinaus kann der Roboter Hindernisse deutlich besser überwinden als viele Konkurrenzmodelle. Einlagige Schwellen von bis zu 5,2 Zentimetern sowie zweistufige Hindernisse mit bis zu 10 Zentimetern Höhe sollen laut Hersteller kein Problem darstellen.

Auch beim Thema Hygiene geht Dreame in die Offensive. Das Thermal Deep Mop System reinigt die Mopppads mit bis zu 100 Grad heißem Wasser, das über 20 Sprühdüsen verteilt wird. Dadurch sollen nicht nur Verschmutzungen entfernt, sondern auch Bakterien reduziert werden. Die speziellen Thermomopps halten ihre Temperatur zudem für mindestens vier Minuten oberhalb von 40 Grad Celsius. Zusammen mit einem Anpressdruck von 15 Newton soll der Roboter dadurch selbst hartnäckige Fett- und Schmutzflecken effizient beseitigen können.

Dreame X60 Pro Ultra Matrix & Dreame X60 Pro Master

Darüber hinaus hat Dreame auch die Modelle X60 Pro Ultra Matrix und X60 Pro Master angekündigt. Während die Kernfunktionen gleich sind, gibt es je nach Modell weitere Extras:

Dreame X60 Pro Ultra Matrix : Für noch effektiveres wischen gibt es eine Multi-Mop-Wechselstation mit mehreren Wischpads sowie die Möglichkeit drei Reinigungslösungen zu verwalten.

: Für noch effektiveres wischen gibt es eine Multi-Mop-Wechselstation mit mehreren Wischpads sowie die Möglichkeit drei Reinigungslösungen zu verwalten. Dreame X60 Pro Master: Die Master-Version verzichtet auf Wassertanks und eignet sich zum direkten Anschluss an den Wasseranschluss. Daraus resultiert eine deutlich kompaktere Basisstation, die nur noch 416 × 443 × 249 Millimeter misst.

Preise & Verfügbarkeiten

Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es keine Informationen zu möglichen Preisen, allerdings gehen wir davon aus, dass man für die neuen Flaggschiffe sicherlich mindestens 1.500 Euro hinblättern muss. Die Verfügbarkeit gibt Dreame ab dem 27. Mai an.