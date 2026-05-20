Satechi ChargeView: Starkes Schreibtisch-Ladegerät mit Display jetzt im Handel

Ende April hat Satechi das 140 Watt starke Schreibtisch-Ladegerät Satechi ChargeView vorgestellt, jetzt steht es für 119,99 Euro über Amazon zum Kauf bereit. Was das Ladegerät mit Display und Echtzeit-Leistungsanzeige kann, fassen wir folgend noch einmal zusammen.

Das bietet das Satechi ChargeView Ladegerät

Im Mittelpunkt stehen die vier USB-C-Ports, die unterschiedliche Leistungsprofile unterstützen. Besonders spannend sind dabei die Anschlüsse USB-C1 und USB-C2, denn diese liefern jeweils bis zu 140 Watt. Damit eignet sich das Ladegerät problemlos für leistungsstarke Geräte wie aktuelle Laptops oder große Tablets.

Die beiden zusätzlichen Anschlüsse USB-C3 und USB-C4 sind dagegen eher für Smartphones, Zubehör oder kleinere Geräte gedacht. Sie stellen jeweils bis zu 40 Watt bereit. Trotz der vier Anschlüsse liegt die maximale Gesamtleistung des Netzteils weiterhin bei 140 Watt. Allerdings verteilt das System die verfügbare Leistung dynamisch auf alle angeschlossenen Geräte.

Gerade diese flexible Leistungsverteilung gehört zu den interessantesten Funktionen des ChargeView. Werden beispielsweise zwei Geräte gleichzeitig geladen, sind Kombinationen wie 100 Watt und 40 Watt oder alternativ zweimal 70 Watt möglich. Dadurch kann einerseits ein Notebook schnell geladen werden, während andererseits parallel ein Smartphone oder Tablet mit Energie versorgt wird.

Noch interessanter wird es bei drei angeschlossenen Geräten. In diesem Fall verteilt das Ladegerät die Leistung etwa auf 65 Watt, 45 Watt und 30 Watt. Somit passt sich das System automatisch an die jeweiligen Anforderungen der verbundenen Hardware an. Vor allem Nutzer und Nutzerinnen mit mehreren Geräten auf dem Schreibtisch dürften davon profitieren, weil dadurch nicht mehr mehrere einzelne Netzteile benötigt werden.

Kompakte Bauweise dank moderner GaN-Technologie

Damit das leistungsstarke Ladegerät trotz der hohen Ausgangsleistung möglichst kompakt bleibt, setzt der Hersteller auf die GaN-Technologie. Galliumnitrid ermöglicht eine effizientere Energieübertragung und reduziert gleichzeitig die Größe klassischer Netzteile deutlich. Dadurch fällt das Satechi ChargeView vergleichsweise platzsparend aus und lässt sich unkompliziert in moderne Arbeitsumgebungen integrieren.

Praktisch ist außerdem die flexible Aufstellung. Das Gerät kann sowohl horizontal als auch vertikal positioniert werden. Dadurch passt es sich leichter an unterschiedliche Schreibtische, Sideboards oder Nachttische an und nimmt weniger Platz weg.

Ein weiteres Extra ist das integrierte Display auf der Vorderseite. Dieses zeigt in Echtzeit an, wie viel Leistung aktuell über die einzelnen Anschlüsse abgegeben wird. Nutzer behalten dadurch jederzeit im Blick, welches Gerät gerade mit welcher Geschwindigkeit geladen wird.

Wer also regelmäßig mehrere Geräte parallel laden muss, könnte mit dem ChargeView künftig deutlich weniger Kabel und Netzteile auf dem Schreibtisch liegen haben.