Wer Gegenstände wie Schlüssel, Rucksack, Koffer und mehr tracken möchte, kann sich jetzt die neuen „Wo ist?“-Tracker von Ugreen ansehen. Die neuen Modellreihen Ugreen FineTrack Mini 2 und Ugreen FineTrack 2 sind ab sofort erhältlich, wobei sie im Vergleich zum Apple AirTag deutlich günstiger sind. Da ich beide Tracker bereits ausprobiert habe, findet ihr meinen Kurztest anbei.

Ugreen FineTrack Mini 2: Mit reflektierenden Streifen

Mit Abmessungen von 36 × 36 × 10,7 Millimetern und nur 15 Gramm wird der Ugreen FineTrack Mini 2 seinem Namen gerecht. Darüber hinaus liefert der Hersteller direkt die passende Silikonhülle mit, die mit einem Ring an Schlüssel, Koffer und Co. angebracht werden kann. Demnach ist man sofort startklar und muss kein zusätzliches Zubehör kaufen, wie es beispielsweise beim AirTag der Fall ist.

Die Verarbeitung gefällt mir gut und das neue Design bietet auf der Front jetzt zwei reflektierende Streifen, damit der Tracker im Dunkeln besser sichtbar ist. Da die beiden Elemente wirklich klein sind, ist der Effekt zwar vorhanden, allerdings auch nur dann, wenn man diese mit einer Taschenlampe anleuchtet. Das ist zwar ein nettes Extra, doch der Alarmton ist deutlich nützlicher.

Mit bis zu 110 Dezibel ist der Ugreen FineTrack Mini 2 besonders laut, um ihn schnell in der Nähe auffinden zu können. Damit ist er rund 20 Dezibel lauter als ein AirTag 2 und 50 Dezibel lauter als der originale AirTag. Durch den lauten Piepton lässt sich der Tracker beziehungsweise der Gegenstand auch in lauteren Umgebungen schnell wiederfinden. Das ist definitiv ein großer Vorteil, denn die zentimetergenaue Ortung bleibt weiterhin dem AirTag vorbehalten.

Weltweites Netzwerk mit „Wo ist?“

Da der Tracker mit „Wo ist?“ kompatibel ist, kann jedes Apple-Gerät den Standort des Gegenstands anonym melden, sodass die Chance groß ist, dass Schlüssel, Rucksack, Tasche und Ähnliches schnell dem Besitzer zugeordnet werden können.

Darüber hinaus ist der Ugreen FineTrack Mini 2 nach IP68 wasserdicht und auch gegen dauerhaftes Untertauchen geschützt. Um diese Schutzklasse zu gewährleisten, gibt es allerdings keine Möglichkeit, den Tracker zu öffnen und die Batterie zu tauschen. Je nach Nutzung hält der integrierte Akku aber zwischen fünf und sieben Jahren. Danach ist das Gadget leider Elektroschrott.

4er-Set ist besonders günstig

Das 4er-Pack des Ugreen FineTrack Mini 2 kostet eigentlich 39,99 Euro, aktuell steht allerdings ein 10-Euro-Gutschein bereit. Damit reduziert sich der Preis auf nur 29,99 Euro, was einem Stückpreis von lediglich 7,49 Euro entspricht.

UGREEN FineTrack Mini 2 kompatibel mit Apple Find My (nur iOS), Schlüsselfinder mit... 110 dB Lautstärke und Leuchteffekt für schnelles Auffinden: Der eingebaute Hochlautsprecher erreicht bis zu 110 dB. Sie hören den Signalton selbst...

5 bis 7 Jahre ultra lange Batterielaufzeit: Mit einem leistungsstarken 600 mAh Batterie erreicht der Tracker eine theoretische Laufzeit von 5 bis...

Ugreen FineTrack 2: Ein Tracker im Fußball-Design

Wenn die Optik eine wichtige Rolle spielt, bietet Ugreen mit dem FineTrack 2 erstmals einen Tracker an, der im „Fußball“-Design daherkommt. Die kleine runde Kugel bietet dabei exakt die gleichen Eigenschaften wie der FineTrack Mini 2, sieht allerdings anders aus. Zur Anbringung liegt eine Schlaufe bei, um den Tracker an Sporttaschen und Koffern zu befestigen. Mit dabei sind außerdem der Support für „Wo ist?“, die reflektierenden Streifen, eine Haltbarkeit von bis zu sieben Jahren sowie die Wasserbeständigkeit nach IP68.

Der Ugreen FineTrack 2 ist mit 14,99 Euro etwas teurer, bietet dafür allerdings auch ein außergewöhnlicheres Design.