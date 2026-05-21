Apple Watch: Solo-Loop-Armbänder leiern offenbar mit der Zeit aus

Ältere Varianten von Apples Braided Solo Loop für die Apple Watch zeigen offenbar Verschleißerscheinungen nach längerer Nutzung. Nutzer und Nutzerinnen berichten, dass die geflochtenen Textilarmbänder, die ursprünglich für rund 100 Euro angeboten wurden, mit der Zeit ihre Form verlieren. Neuere Modelle scheinen von diesem Problem weniger betroffen zu sein.

Die Solo Loops zeichnen sich durch ihr elastisches, nahtloses Design aus, das ohne Verschluss auskommt. Für einen optimalen Sitz müssen Interessierte im Vorfeld eine von 13 verfügbaren Größen auswählen. Trotz des hohen Preises berichten einige User unter anderem in den Apple Community-Foren, dass sich die Armbänder im Alltag ausdehnen. In Einzelfällen wurde zudem von Materialproblemen im Bereich der Befestigung berichtet, wobei dies bislang vor allem die Silikon-Variante des Solo Loops betrifft.

Auch das Team von Mac & I konnte das Ausleiern in redaktionellen Tests nachvollziehen. Betroffen waren unter anderem das Pride Solo Loop aus dem Jahr 2021 sowie das Black Unity Solo Loop von 2022. Beide Armbänder wurden nur gelegentlich getragen und sorgfältig behandelt. Nach längerer Nichtnutzung zeigte sich jedoch eine deutliche Längenzunahme, wodurch die Uhr am Handgelenk nicht mehr fest saß. Dies kann die Funktion der integrierten Sensoren, etwa für Herzfrequenz- und Blutsauerstoffmessung, beeinträchtigen.

Materialstruktur könnte ursächlich sein

In Online-Foren, beispielsweise im Apple Watch-Subreddit bei Reddit, schildern Betroffene ähnliche Erfahrungen. Der verlinkte Bericht beschreibt eine spürbare Verlängerung des Armbands bereits nach sieben Monaten Nutzung.

Innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfrist von 24 Monaten in der EU besteht grundsätzlich Anspruch auf Ersatz. Danach hängt ein Austausch von der Kulanz des Herstellers ab. Da Apple sein Zubehörangebot regelmäßig aktualisiert, kann es zudem schwierig sein, identische Ersatzmodelle zu erhalten, insbesondere bei limitierten Editionen wie Pride- oder Black-Unity-Armbändern.

Als mögliche Ursache gilt die Materialzusammensetzung der Armbänder. Apple beschreibt die Braided Solo Loops als Geflecht aus Tausenden Polyesterfäden, die mit Silikonfasern kombiniert werden. Letztere sorgen für die Elastizität, könnten jedoch im Laufe der Zeit an Spannkraft verlieren. Hinweise deuten darauf hin, dass neuere Modelle, etwa die Black-Unity-Version von 2026, weniger anfällig für dieses Problem sind. Auffällig ist zudem, dass Apple in aktuellen Produktbeschreibungen auf frühere Detailangaben zur Materialstruktur verzichtet.