Soundcore Boom 2: Ankers Outdoor-Lautsprecher mit Party-Licht heute im Angebot

Für die passende Beschallung, sei es im Garten, im Wohnzimmer oder am See, kann der Soundcore Boom 2 (Amazon-Link) sorgen, der aktuell im Angebot ist. Im März gestartet für 129,99 Euro, bekommt ihr den Outdoor- und Party-Lautsprecher derzeit für nur 99,99 Euro. Ihr könnt sogar zwischen allen Farben wählen, namentlich sind das Blau, Grün und Schwarz.

Zum Marktstart haben wir uns den Lautsprecher schon angesehen und fassen für euch noch einmal die wichtigsten Details zusammen, damit ihr entscheiden könnt, ob der Soundcore Boom 2 was für euch ist. Der Lautsprecher ist nicht nur gegen Staub und Wasser geschützt, sondern kann auch schwimmen. Und falls es mal heißt: Mann (oder besser Lautsprecher) über Bord, dann ist das auch kein Problem. Der Soundcore Boom 2 schwimmt an der Oberfläche und geht nicht unter.

Die Licht-Effekte sehen wirklich grandios aus

Mit einer Akkulaufzeit von 24 Stunden könnt ihr bei gemäßigter Lautstärke lange Musik genießen und wenn es in den Abendstunden etwas dunkler ist, kommen auch die seitlichen LEDs bestens zur Geltung. Das Party-Licht könnt ihr über die Soundcore-App einstellen und könnt dort auch verschiedene Voreinstellungen wie Flame, Fireworks oder Energy auswählen. Und in der App kann man auch Einstellungen für die Audio-Wiedergabe vornehmen und so den Klang mit einem Equalizer weiter optimieren.

Der Soundcore Boom 2 ist etwas größer als herkömmliche Bluetooth-Lautsprecher und sorgt demnach auch für besseren und lauteren Sound. Die Party-Licht-Effekte sehen wirklich toll aus und auch der Klang ist für den Preis richtig gut.

Wenn es noch mehr sein soll, schaut euch gerne den Soundcore Boom 2 Plus an, der aktuell 169,99 Euro statt 199,99 Euro kostet. Auch hier haben wir ein Review für euch.