Apple Watch Ultra: 2025er Modell mit 5G und Satelliten-Funktion?

In diesem Jahr wird Apple aller Voraussicht nach die mittlerweile dritte Generation der Apple Watch Ultra präsentieren. Wie Mark Gurman von Bloomberg nun berichtet, soll die Apple Watch Ultra 3 sowohl über eine Satelliten-Konnektivität als auch über ein 5G-Mobilfunk-Modem verfügen. Dies berichtet Gurman in der neuesten Ausgabe seines „Power On“-Tech-Newsletters.

„Was andere in der Entwicklung befindliche Funktionen der Apple Watch angeht, [soll] das nächste Ultra-Modell Unterstützung für Satellitentelefonie sowie die als RedCap bekannte Variante des 5G-Mobilfunkdienstes erhalten. Als Teil der Änderungen soll die Uhr einen neuen Modem-Chip von MediaTek Inc. erhalten.“

So berichtet Mark Gurman in seiner neuesten Newsletter-Ausgabe zur dritten Generation der Apple Watch Ultra. Apple hatte eine Satelliten-Konnektivität für Notfälle, bei denen man sich außerhalb einer Mobilfunkabdeckung befindet, bereits erstmals mit der iPhone 14-Generation vorgestellt. Danach wurde das Feature auch in die iPhone 15- und iPhone 1-Modelle integriert, allerdings bislang noch in keine einzige Apple Watch.

Würde Apple eine Unterstützung für Satelliten-Konnektivität mit der neuen Apple Watch Ultra umsetzen, könnten Nutzer und Nutzerinnen auch in Gebieten ohne Mobilfunk- und WLAN-Empfang SMS-Nachrichten über die Smartwatch versenden. Mit iOS 18 wurde der Versand von SMS über diese Option ausgeweitet und steht nicht mehr nur als reine Notfall-Lösung zur Verfügung, sondern ermöglicht den Versand von Nachrichten an alle Kontakte.

Eine 5G- und Satelliten-Unterstützung könnte laut Gurman wichtige Verkaufsargumente der Apple Watch Ultra 3 sein, die voraussichtlich im September dieses Jahres präsentiert werden wird. Zum Vergleich: Die aktuellen Apple Watch-Modelle setzen nach wie vor auf 4G LTE. Mit den neuen Konnektivitäts-Features könnte Apple sich auch besser auf dem Outdoor-Markt positionieren, wo Hersteller wie Garmin bereits seit einiger Zeit satellitengestützte Produkte für den Outdoor-Bereich anbieten.