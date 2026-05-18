Philips Hue dreht den Spieß um: Konkurrenz für Govee

Bisher war die Sache glasklar: Philips Hue hat die teuren Produkte, Govee kontert mit einem starken Preis. Genau das könnte sich in Zukunft aber ändern, denn noch im Juni dürfte Philips Hue zwei neue Produkte auf den Markt bringen, die endlich auch mal mit einem günstigen Preis punkten werden. Konkret geht es um eine günstigere Variante der ziemlich teuren Philips Hue Gradient Signe.

Denn die ist wahrlich kein Schnäppchen. Als kleine Tischleuchte kostet die Gradient Signe bereits 219,99 Euro, als große Stehleuchte sogar 329,99 Euro. Zum Vergleich: Die Govee Floor Lamp 3 Lite kostet nur 129,99 Euro und ist bei Amazon sogar schon für unter 100 Euro erhältlich.

Philips Hue nur noch 15 Prozent teurer als Govee

Bei Philips Hue könnte es demnächst in eine ähnliche Richtung gehen. Im Hueblog haben wir heute Vormittag über zwei neue Produkte berichtet, die vermutlich im Juni im Handel erscheinen werden. Die 60 Zentimeter hohe Philips Hue Play Tischleuchte für 79,99 Euro und die 135 Zentimeter hohe Philips Hue Play Stehleuchte für 149,99 Euro. Damit liegt man nur noch rund 15 Prozent über dem Listenpreis von Govee.

Im Vergleich zur Hue Gradient Signe wird man bei der neuen Play-Serie natürlich auf ein bisschen Premium-Faktor verzichten müssen. Der lange Stab wird nicht aus einem langen Stück Aluminium bestehen, sondern vermutlich als Bausatz mit mehreren Plastikteilen kommen. Genau so macht es Govee ja seit Jahren.

Keine Kompromisse wird es dagegen bei der Lichttechnik geben, auch wenn die Helligkeit nicht ganz so hoch sein wird, wie bei der Hue Gradient Signe. Die neue Stehleuchte und die Tischleuchte aus der Philips Hue Play Serie verfügen über die Chromasync-Technologie, die Farben sind also genau auf die bisherigen Hue-Produkte abgestimmt. Zudem können beide Modelle dank Gradient-LEDs Farbverläufe darstellen. Diese lassen sich ganz einfach in der Hue-App über einen Farbkreis erstellen – während man bei Govee mit dieser Aufgabe nahezu verzweifelt.

Wenn die beiden neuen Leuchten von Philips Hue auf den Markt kommen, vermutlich ist es ja im Juni so weit, dann werden wir uns die Neuheiten auf jeden Fall genauer ansehen. Wenn euch das Thema interessiert, schaut gerne regelmäßig im Hueblog vorbei.