Neu von Govee: Zwei smarte Stehlampen mit Matter

Aus dem Hause Govee gibt es weitere Neuheiten: Mit dabei sind zwei Stehlampen, die mit Matter eine breite Smart-Home-Kompatibilität aufweisen. Die Govee Floor Lamp 3 ist eine klassische Neuauflage mit Verbesserungen, die Govee Lantern Floor Lamp gab es in dieser Form jedoch noch nicht. Folgend schlüsseln wir auf, was die neuen Stehlampen zu bieten haben.

Govee Floor Lamp 3: Mit noch mehr Lichtspielereien

Die klassische Stehlampe, die auch im Standfuß eine Beleuchtung bietet, ist mit der hauseigene LuminBlend+-Technologie kompatibel und bietet einen enormen Weißlichtbereich von 1.000 bis 10.000 Kelvin. Dadurch kann die Floor Lamp 3 sowohl warmes Kerzenlicht als auch kühles Tageslicht simulieren.

Zusätzlich setzt Govee auf eine beidseitige Lichtabstrahlung mit einem Winkel von bis zu 170 Grad. Dadurch wird das Licht großflächiger an Wände verteilt als bei klassischen Stehlampen. Mit einer maximalen Helligkeit von 2.100 Lumen soll bereits eine einzelne Lampe ausreichen, um Räume mit bis zu 58 Quadratmetern auszuleuchten.

Auch technisch hat Govee aufgerüstet. Insgesamt verbaut das Unternehmen 144 RGB-LEDs sowie weitere 144 LEDs für warmes und kaltes Weißlicht. Damit verdoppelt sich die LED-Dichte im Vergleich zum Vorgängermodell. Das Ergebnis: eine deutlich homogenere Lichtverteilung ohne sichtbare Lichtpunkte oder Hotspots.

Beim Design setzt der Hersteller auf ein neues Aluminiumgehäuse mit matter Oberfläche. Ergänzt wird das Ganze durch einen beleuchteten Standfuß mit Doppelring-Optik, der sogar dann leuchtet, wenn die eigentliche Lampe ausgeschaltet ist.

Die neue Govee Floor Lamp 3 kostet 169,99 Euro, allerdings gibt es zum Start direkt 25 Euro Rabatt. Der Preis fällt demnach auf nur 144,99 Euro.

Govee Stehlampe 3 mit LuminBlend+ Technologie, Dimmbar RGBWWIC 2100lm Standleuchte... Lebensechte Farben & Textur: Diese LED Stehlampe nutzt die Govee LuminBlend+ Technologie, einen 16-Bit-IC-Chip sowie fortschrittliche Algorithmen, um...

Heller & breiter: Diese dimmbare Stehlampe bietet weißes Licht mit 1000–10000 K, 2100 lm und einem Abstrahlwinkel von 170° – das entspricht...

Das kann die neue Govee Lantern Floor Lamp

Neben der Floor Lamp 3 erweitert Govee sein Sortiment außerdem um die neue Lantern Floor Lamp. Dabei handelt es sich um eine dekorative Stehlampe im Laternenstil, die vor allem auf stimmungsvolle Lichtverläufe ausgelegt ist.

Möglich macht das erneut die LuminBlend+-Technologie. Sie erzeugt sogenannte Halo-Farbverläufe, bei denen Farben weich ineinander übergehen. Dadurch entstehen Effekte, die an Sonnenuntergänge oder natürliche Lichtreflexionen erinnern sollen.

Die Lantern Floor Lamp erreicht bis zu 1.400 Lumen und deckt ebenfalls einen Farbtemperaturbereich von 1.000 bis 10.000 Kelvin ab. Laut Govee eignet sich die Lampe dadurch sowohl als klassische Lesebeleuchtung als auch zur atmosphärischen Rauminszenierung. Räume mit bis zu 30 Quadratmetern sollen problemlos ausgeleuchtet werden können.

Darüber hinaus setzt das Modell auf eine besonders einfache Bedienung. Statt zwingend eine App zu benötigen, genügt ein Tippen auf die Oberseite der Lampe, um zwischen verschiedenen Lichtmodi zu wechseln.

Auch die Govee Lantern Floor Lamp ist ab sofort erhältlich, allerdings gibt es zum Marktstart aktuell kein Rabatt. Der Preis liegt bei 139,99 Euro.