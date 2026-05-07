AirTags: Energizer stellt sichere Knopfzelle mit „Child Shield“ vor

Der Batterie-Hersteller Energizer hat neue Batterien vorgestellt, die auch in AirTags passen und ein Augenmerk auf Kindersicherheit legen. Die Batterien verhindern nämlich innere Verbrennungen, sollten sie versehentlich verschluckt werden. Die Energizer Ultimate Child Shield-Knopfzellenbatterien färben außerdem den Mundraum blau, wenn sie mit Speichel in Berührung kommen. Das soll Eltern warnen, wenn das Kind die Batterie verschluckt hat.

Damit Kinder die Batterien gar nicht erst verschlucken, hat Energizer die neuen Knopfzellen zudem mit einem bitteren Überzug ausgestattet. Allerdings hat Apple seine Kunden vor einiger Zeit gewarnt, Batterien mit einem solchen Überzug nicht für AirTags zu verwenden. Als Grund nennt das Unternehmen, dass diese eventuell nicht korrekt mit den Kontaktpunkten im AirTag funktionieren könnten. Dies hängt allerdings davon ab, an welchen Stellen der Überzug überall aufgebracht wurde.

AirTags-Launch löste Bedenken aus

In Australien hatte es zum Launch des AirTags Bedenken ob der Kindersicherheit der AirTags gegeben. Grund dafür war die Befürchtung, Kinder könnten den AirTag zu einfach selbst öffnen und die darin enthaltene Batterie entnehmen und dann verschlucken. Apple widersprach und gab an, der zweistufige Öffnungsmechanismus entspreche den Vorschriften der Kindersicherheit.

In den USA hat Apple auf der Verpackung des ‌AirTag‌ einen Warnhinweis angebracht, der darauf hinweist, dass die Knopfzelle im ‌AirTag‌ außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden sollte, da bei Verschlucken Verletzungs- oder Lebensgefahr besteht. Außerdem hat Apple in der „Wo ist“-App einen Warnhinweis zu den Gefahren von Knopfzellen hinzugefügt. Dieser wird beim Wechseln der Batterie des ‌AirTag‌ angezeigt.

Wann genau die Energizer-Knopfzellen auch hierzulande erhältlich sein werden, ist aktuell nicht bekannt.