Sonos Roam 2: Kleiner Lautsprecher für Zuhause und unterwegs jetzt deutlich günstiger

Nach meinem Umzug verstauben meine Sonos-Lautsprecher in Umzugskisten, obwohl ich großer Fan des Multiroom-Systems bin. Ich nehme diese News zum Anlass, um mein Zuhause wieder mit besserer Musik auszustatten. Während ich in meinen vier Wänden tätig werde, verkauft Amazon den tragbaren Sonos Roam 2 gerade deutlich günstiger.

Mit 199 Euro gestartet, hat der Sonos Roam 2 in den letzten Monaten durchgängig 169 Euro gekostet. Im Angebot ist sowohl die schwarze als auch weiße Variante, die beide bei Amazon gelistet sind.

Das kann das Sonos Roam 2

Der Sonos Roam gehört zu den spannendsten kompakten Bluetooth-Lautsprechern auf dem Markt, denn er kombiniert zwei Welten miteinander. Einerseits lässt sich der kleine Speaker flexibel unterwegs einsetzen, andererseits integriert er sich dank WLAN-Unterstützung nahtlos in das heimische Sonos-System. Genau diese Mischung macht den Lautsprecher besonders attraktiv.

Im Alltag steht der Sonos Roam beispielsweise in der Küche, im Bad oder auf dem Nachttisch und wird dort per USB-C oder kabellosem Ladepad mit Energie versorgt. Im heimischen WLAN verhält er sich wie ein vollwertiger Sonos-Lautsprecher: Er kann mit anderen Speakern gruppiert werden, Musik im Multiroom-Verbund abspielen oder Sprachbefehle über Alexa entgegennehmen. Gleichzeitig bleibt der Lautsprecher aber mobil, denn per Bluetooth lässt sich der Roam 2 problemlos mit dem Smartphone koppeln und spontan unterwegs nutzen. Der integrierte Akku liefert dabei eine Laufzeit von bis zu 10 Stunden.

Bei der zweiten Generation hat Sonos allerdings nur kleinere Anpassungen vorgenommen. Neu ist vor allem, dass sich der Lautsprecher direkt nach dem Auspacken per Bluetooth verwenden lässt, ohne zunächst über die Sonos-App eingerichtet werden zu müssen. Erst später kann die Verbindung mit dem heimischen WLAN und dem Sonos-System erfolgen. Darüber hinaus hat Sonos lediglich Kleinigkeiten verändert, darunter die Tastenanordnung auf der Rückseite sowie das nun monochrome Logo. Laut Hersteller sollen zudem getrennte Tasten für Strom und Bluetooth die Bedienung vereinfachen.

Wer bislang noch kein Sonos-System besitzt, findet in dieser Preisklasse durchaus starke Alternativen unter den klassischen Bluetooth-Lautsprechern. Wenn zuhause allerdings bereits mehrere Sonos-Lautsprecher im Einsatz sind und ein flexibles Modell gesucht wird, das sowohl im Wohnzimmer als auch unterwegs überzeugt, dann ist der Sonos Roam 2 für 149 Euro definitiv einen Blick wert.