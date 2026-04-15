Mova startet smartes Bewässerungssystem L10 für 299 Euro

Smarte Bewässerung im Garten ohne großen Installationsaufwand haben wir schon im vergangenen Jahr gesehen. Der Aiper IrriSense war allerdings noch mit einigen Macken versehen, mittlerweile ist die zweite Generation im Handel erhältlich. Mit einem Listenpreis von 599 Euro (Amazon: 469,99 Euro) ist das aber sicherlich keine günstige Sache. Nun stößt Mova mit dem neuen Mova Bewässerungssystem L10 in ganz neue Sphären vor.

Offiziell vorgestellt wurde die Neuerscheinung in dieser Woche auf dem großen Launch-Event in Hamburg. Der Startschuss dürfte in den kommenden Wochen fallen, im Online-Shop von Baur ist der smarte Sprinkler bereits gelistet. Der reguläre Verkaufspreis für das Mova Bewässerungssystem L10 liegt bei 299 Euro.

Hier punktet der Mova L10 gegenüber dem Aiper IrriSense

Auch wenn sich das System erst noch im Alltag beweisen muss, scheint es aus technischer Sicht gegenüber der Konkurrenz von Aiper überlegen zu sein – und das gleich aus mehreren Gründen.

Los geht es bei der Größe. Der Turm von Aiper ist stolze 56 Zentimeter hoch, der Sprinkler von Mova gerade einmal 28,5 Zentimeter. Und trotzdem steckt bei Mova mehr Technik drin, denn im Bewässerungssystem L10 ist sogar ein Akku verbaut. Die 7.800 mAh sollen zusammen mit einem kleinen Solarmodul auf dem Sprinkler für eine dauerhafte Stromversorgung ausreichend sein. Im Zweifel kann der Akku aber einfach per USB-C aufgeladen werden. Bei Aiper ist dagegen eine externe Stromversorgung notwendig.

Am Mova Bewässerungssystem L10 wird ein herkömmlicher Gartenschlauch angeschlossen, der Wasserdruck sollte 3 Bar betragen. Der Sprinkler erreicht so eine Reichweite von bis zu 13 Metern und kann sich dabei um 360 Grad drehen, um einen möglichst großen Bereich abzudecken. Die Einrichtung soll innerhalb von 10 Minuten erledigt sein und Mova will sogar eine Synchronisierung der Mähroboter-Karte bieten. Praktisch: Es wird eine zweite Bodenplatte mitgeliefert, um den Sprinkler einfach versetzen zu können.

Wie genau das alles in der Praxis funktioniert, werden wir hoffentlich bald für euch herausfinden. Der Mova L10 steht jedenfalls ganz weit oben auf unserer Gadget-Wunschliste. Wir rechnen mit einem Marktstart im Mai.