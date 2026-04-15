Amazon übernimmt Globalstar: Neue Ära für Apples Satellitenkommunikation

Amazon hat eine endgültige Fusionsvereinbarung mit dem Satellitenbetreiber Globalstar bekanntgegeben, wonach der Tech-Gigant das Unternehmen übernehmen wird. Der Deal, dessen Wert auf rund 11,57 Milliarden US-Dollar geschätzt wird, beendet Spekulationen über die Zukunft von Apples exklusivem Partner für satellitengestützte Verbindungen. Die Übernahme soll voraussichtlich im Jahr 2027 abgeschlossen werden, sofern die notwendigen behördlichen Genehmigungen erteilt werden und bestimmte Meilensteine beim Ausbau der Satelliteninfrastruktur durch Globalstar erreicht sind.

Ein zentraler Bestandteil der Transaktion ist eine separate Vereinbarung zwischen Amazon und Apple. Demnach wird Amazons eigenes „Leo“-Satellitennetzwerk zukünftig die bestehenden Satellitenfunktionen von iPhone und Apple Watch unterstützen. Dies umfasst kritische Dienste wie den Notruf per Satellit (Emergency SOS), das Versenden von Nachrichten, die Ortungsfunktion „Wo Ist?“ sowie die Pannenhilfe über Satellit.

Trotz der Übernahme durch Amazon wird die bestehende Infrastruktur von Globalstar weiterhin genutzt. Amazon hat bestätigt, dass es Modelle von iPhone und Apple Watch unterstützen wird, die auf der aktuellen und zukünftigen Low-Earth-Orbit-Konstellation von Globalstar basieren, welche von MDA Space entwickelt wird. Zudem arbeiten beide Unternehmen gemeinsam an der Entwicklung zukünftiger Satellitendienste, die auf dem erweiterten Leo-Netzwerk aufbauen werden, um die technologischen Möglichkeiten für die Nutzerschaft im Endkundenbereich zu erweitern.

Weitere Satelliten-Konnektivität für das iPhone geplant

Greg Joswiak, Senior Vice President of Worldwide Product Marketing bei Apple, betonte die Kontinuität der Zusammenarbeit in einer offiziellen Stellungnahme: „Apple und Amazon blicken auf eine lange und bewährte Zusammenarbeit im Rahmen der zentralen Infrastrukturdienste von Amazon zurück, und wir freuen uns darauf, diese Zusammenarbeit mit Amazon Leo weiter auszubauen.“ Er fügte hinzu, dass dies garantiere, dass Nutzer und Nutzerinnen weiterhin Zugang zu den unverzichtbaren Satellitenfunktionen haben, auf die sie sich verlassen.

Die Übernahme folgt auf Berichte von Bloomberg aus dem Oktober, wonach Globalstar verschiedene Verkaufsoptionen prüfte und zunächst Gespräche mit SpaceX geführt hatte. Ein entscheidender Faktor bei den Verhandlungen mit Amazon war dabei Apples 20-prozentiger Anteil an Globalstar, der als potenzieller Stolperstein galt. Die Einigung zwischen den beiden Tech-Riesen scheint nun diese Hürde überwunden zu haben und sichert Apples strategische Position im Bereich der Satellitenkommunikation langfristig ab.

Zukünftig plant Apple, eine Reihe neuer Konnektivitätsfunktionen für das iPhone zu implementieren, die eine Weiterentwicklung der Infrastruktur voraussetzen. Geplant sind unter anderem die Nutzung von Apple Maps über Satellit, das Senden von Fotos in Nachrichten via Satellit, Konnektivität in Innenräumen sowie eine Satelliten-API für Anwendungen von Drittanbietern. Die Partnerschaft mit Amazon und die Integration des Leo-Netzwerks bilden die technische Grundlage für diese geplanten Upgrades.