Apple als Vorbild: Android-Hersteller planen neue Premium-Strategie

Es gibt neue Gerüchte rund um den Smartphone-Markt. Dieses Mal steht aber nicht so sehr Apple im Fokus, sondern Android. Laut einem Bericht des Leaders „Digital Chat Station“ prüfen mehrere Android-Hersteller derzeit angeblich eine neue Veröffentlichungsstrategie für ihre Geräte. Und diese sollen sie sich bei Apple abgeguckt haben. Denn Kern der Strategie sei es, Premium-Smartphones deutlich früher zu veröffentlichen als günstigere Standardmodelle.

Auslöser für diese Entwicklung ist offenbar Apples geplanter Strategiewechsel bei den kommenden iPhone-Generationen. Denn laut Digital Chat Station werde Apple ebenfalls seine Premium-Geräte künftig zuerst veröffentlichen. Die Standardvarianten sollen dann erst Monate später folgen. Android-Marken evaluieren dieses Konzept laut dem Leaker ebenfalls.

Die Motivation hinter der neuen Strategie dürfte auf der Hand liegen: Premium-Smartphones erzielen die höchsten Margen und erzeugen die größte mediale Aufmerksamkeit. So lassen sich vielleicht auch Käufer für Premium-Geräte gewinnen, die sich andernfalls vielleicht für die Standardmodelle entschieden hätten.

Apple und Android könnten neue Wege einschlagen

Viele Android-Anbieter sind bislang allerdings genau den umgekehrten Weg gegangen sind. So brachten Hersteller wie Xiaomi, Oppo oder Vivo häufig zuerst ihre Standardgeräte auf den Markt und schoben Ultra- oder Pro-Versionen später nach. Wenn die Gerüchte stimmen, würden Apple und Android hier einen neuen Weg einschlagen.

Es soll aber auch noch einen weiteren Grund für den Strategiewechsel geben: Die Produktionskosten für moderne Chips und Speicher steigen weiter. Laut den Berichten spielen Lieferengpässe bei 2-Nanometer-Chips ebenfalls eine Rolle für die Evaluation einer neuen Verkaufsstrategie. Hersteller könnten deshalb gezielt zuerst die profitabelsten Geräte veröffentlichen, bevor günstigere Varianten folgen. Noch ist jedoch unklar, ob und wenn ja, welche Android-Marken den Schritt tatsächlich wagen werden.