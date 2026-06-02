iPhone Ultra: Neue Gerüchte zu Farbe und Kühlung aufgetaucht

Rund um Apples erstes faltbares iPhone, dem iPhone Ultra, sind neue Details aufgetaucht. Aktuelle Gerüchte betreffen sowohl die mögliche Farbgestaltung als auch die verbaute Kühlung des Geräts. So ist im Netz ein Foto aufgetaucht, das angeblich das iPhone Ultra in der Farbvariante Weiß zeigen soll.

Bereits mehrere Leaker hatten mit ihren Gerüchte in der Vergangenheit darauf hingedeutet, dass Apple das iPhone Ultra in zwei Farbvarianten anbieten werde. Nun veröffentlichte der Leaker Ice Universe ein Bild, das angeblich eine dieser Varianten zeigt – nämlich eine Ausführung in Weiß. Gemunkelt wird außerdem, dass die zweite Farbe dem Indigo Blau des iPhone 17 Pro ähneln soll. Wenn das stimmt, würde Apple bei seinem faltbaren Smartphone auf eine eher zurückhaltende Farbpalette setzen und auf auffällige Farbtöne verzichten.

iPhone Ultra soll leistungsstarkes Kühlsystem erhalten

Neben der Farbgestaltung gibt es auch neue Gerüchte zur Technik des Geräts. Laut einem aktuellen Bericht soll das iPhone Ultra mit einer Vapor-Chamber-Kühlung ausgestattet werden. Dabei handelt es sich um ein Kühlsystem, das Wärme besonders effizient über eine spezielle Verdampfungskammer verteilt. Die Technologie kommt bereits bei verschiedenen High-End-Smartphones zum Einsatz und soll eine bessere Wärmeableitung ermöglichen als herkömmliche Lösungen.

Bemerkenswert ist dabei vor allem, dass Apple die Kühlung offenbar trotz des sehr schlanken Designs des faltbaren iPhones integrieren möchte. Denn das Gerät soll besonders dünn ausfallen, gleichzeitig aber genügend Leistung für anspruchsvolle Anwendungen bereitstellen. Die Vapor-Chamber-Technologie könnte hier helfen, die Temperaturentwicklung unter Last besser zu kontrollieren.

Um Apples erstes faltbares iPhone ranken sich bereits seit Monaten diverse Gerüchte. Erwartet wird ein faltbares Gerät im Buchformat, das sich zu einem deutlich größeren Bildschirm aufklappen lässt. Berichte gehen derzeit davon aus, dass Apple das Modell noch in diesem Jahr vorstellen könnte. Offiziell bestätigt wurden allerdings weder die Farbvarianten noch die technische Ausstattung.

Foto oben: MacRumors